Пятое поколение: 5G на базе решения Huawei - показ Билайн в Москве. Устройства

MForum.ru
26.09.2018,
26 сентября Билайн и Huawei показали сеанс связи в небольшом фрагменте сети 5G, развернутом в Музее Москвы.
Так выглядит "радио" пятого поколения, активная антенная решетка Huawei HAAU 5213 64T64R совмещена с радиомодулем 5G. Антенна работала с полосой частоте 26.6-27.2 МГц, которую Билайн получил для тестов 5G, это часть стандартизованного 3GPP диапазона band 258. В состав базовой станции также входил модуль цифровой обработки сигнала BBU5900 с платой 5G.
Использовался режим TDD в полосе частот шириной 100 МГц и технология MIMO 64R64T. Это позволяло достигать скоростей около 2 Гбит/c.
Были также показаны два терминала, которые Huawei называют коммерчески доступными. Оба устройства реализованы на базе чипсета Huawei Balong 5G01. Чипсет поддерживает частоты как до 6 ГГц, так и миллиметрового диапазона.
Первый из двух показанных терминалов предназначен для использования в условиях вне помещений.
Второе, более компактное устройство, это 5G CPE, предназначенное для установки в помещениях, с поддержкой частот 5G до 6 ГГц и LTE. Оно поддерживает пиковые скорости вплоть до 2 Гбит/c и может работать, как в сетях 5G, так и в сетях LTE.
В 5G CPE задействован чипсет Huawei Balong 5G01. Устройство состоит из радиочастотного модуля ODU и 5G/Wi-Fi роутера.
Примерная стоимость такого устройства пока что составляет порядка $800, но со временем эта стоимость будет снижаться.
Эти устройства начали испытывать еще в 2017 году.
В феврале 2018 года Huawei представил CPE 5G в Барселоне.
В рамках сегодняшнего показа демонстрировался "голографический звонок", один из абонентов видел другого в очках дополненной реальности.
Оператор подчеркивает, что все элементы теста - это не лабораторное оборудование, а коммерчески доступные образцы. Достигались скорости на уровне 2 Гбит/c.
Мобильные терминалы 5G Huawei обещал представить в 2019 году.
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теги: Вымпелком Билайн пятое поколение Huawei демонстрации инфраструктура
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© Алексей Бойко,
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