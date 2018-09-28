Анонсы: Realme C1 дебютирует со Snapdragon 450, емкой батареей и ценой до $100

28.09.2018, MForum.ru

Под брендом Realme состоялся анонс смартфона C1. Новинка ориентирована в бюджетный ценовой сегмент, однако в ее активе есть все актуальные функции – дисплей с вырезом в верхней части, сдвоенная камера и емкая батарея.

Realme C1 представляет собой несколько упрощенную версию Realme 2, который был представлен месяц назад. Основа «железа» новинки – чипсет Qualcomm Snapdragon 450 дополненный 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами объемом до 256 Гб. Диагональ экрана – 6,2 дюйма, разрешение – 1520х720 точек. Тыловая камера Realme C1 представлена связкой сенсоров разрешением 13 и 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 5 Мп, при этом она поддерживает разблокировку смартфона за счет распознавания лиц. Емкость аккумулятора Realme C1 – 4230 мАч. ОС – Android 8.1 Oreo с оболочкой Oppo ColorOS 5.1. Цена Realme C1 составляет 6 999 индийских рупий, что делает новинку весьма привлекательной. Продажи аппарата в Индии начнутся 11 октября.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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