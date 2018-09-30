RFID: В Аэрофлоте рассматривают возможность внедрения системы отслеживания багажа с помощью меток RFID

30.09.2018, MForum.ru

Компания уже провела совместный проект с Шереметьево и еще двумя аэропортами. Смущает дороговизна технологии, в частности, еще несколько лет тому назад одноразовая бирка с меткой RFID была в разы выше, чем обычная бирка со штрих-кодом. Кроме того, в России далеко не каждый аэропорт располагает инфраструктурой, которая делает оправданной внедрение радиочастотной технологии.

В мире использование технологии RFID в аэропортах в целом и в обработке багажа, в частности, считают делом перспективным и экономически эффективном. В частности, по оценкам аналитиков SITA и IATA, переход на учет движения багажа с использованием технологии RFID, позволит сэкономить в период 2016-2022 более $3 млрд. Первые внедрения уже есть. Опыт показывает, что багаж с RFID-метками обрабатывается быстрее и теряется меньше, чем багаж, обрабатываемый по традиционным технологиям. Источник: ato.ru

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теги: аэропорты и RFID

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