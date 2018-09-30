RFID: В Аэрофлоте рассматривают возможность внедрения системы отслеживания багажа с помощью меток RFID

MForum.ru
30.09.2018,
Компания уже провела совместный проект с Шереметьево и еще двумя аэропортами. Смущает дороговизна технологии, в частности, еще несколько лет тому назад одноразовая бирка с меткой RFID была в разы выше, чем обычная бирка со штрих-кодом. Кроме того, в России далеко не каждый аэропорт располагает инфраструктурой, которая делает оправданной внедрение радиочастотной технологии.
В мире использование технологии RFID в аэропортах в целом и в обработке багажа, в частности, считают делом перспективным и экономически эффективном. В частности, по оценкам аналитиков SITA и IATA, переход на учет движения багажа с использованием технологии RFID, позволит сэкономить в период 2016-2022 более $3 млрд. Первые внедрения уже есть. Опыт показывает, что багаж с RFID-метками обрабатывается быстрее и теряется меньше, чем багаж, обрабатываемый по традиционным технологиям. Источник: ato.ru
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный RFID
теги: аэропорты и RFID
+ +
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
28.12. [Новинки] Слухи: Moto P40 получит круглый вырез под фронтальную камеру / MForum.ru
27.12. [Новинки] Слухи: Realme A1 готовится к анонсу / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Honor View 20 с 48 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
26.12. [Новинки] Слухи: В России сертифицировано несколько новых моделей Nokia / MForum.ru
25.12. [Новинки] Анонсы: Cubot X19 получил Helio P23, Android Pie и градиентную окраску / MForum.ru
25.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Play представлен официально / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: Infinity N11 и Infinity N12 — первые смартфоны Micromax с вырезом в экране / MForum.ru
24.12. [Новинки] Слухи: Huawei представит Power Bank с поддержкой 40W SuperCharge / MForum.ru
21.12. [Новинки] Анонсы: Детские смарт-часы Honor K2 Kids Smartwatch представлены официально / MForum.ru
21.12. [Новинки] Анонсы: Meitu V7 Tonino Lamborghini Limited Edition оценен в $1580 / MForum.ru
20.12. [Новинки] Анонсы: HOMTOM C2 оценили в $89,99 / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M20 оснастят аккумулятором 5000 мАч и защитой от влаги / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Ulefone анонсировала защищенный смартфон Armor 6 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Lenovo Z5 Pro GT — смартфон на Snapdragon 855 c 12 Гб ОЗУ / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Huawei nova 4 — первый смартфон Huawei с круглым вырезом в экране / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: HTC Desire 12s представлен официально / MForum.ru
17.12. [Новинки] Слухи: Смартфоны движутся к 12 Гб ОЗУ / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Vivo запустила в России официальный интернет-магазин / MForum.ru
14.12. [Новинки] Анонсы: LG G7 Fit появился в России / MForum.ru
13.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Honor Play 8 / Honor 8s / MForum.ru