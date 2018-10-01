Слухи: Oppo K1 со Snapdragon 660 замечен в Geekbench

MForum.ru
01.10.2018,
В базе данных Geekbench смартфон Oppo K1 появился с модельным номером Oppo PBCM30. Основа аппаратной платформы устройства – чипсет Snapdragon 660 дополненный 6 Гб ОЗУ. ОС – Android 8.1 Oreo. Результаты Oppo K1 в Geekbench составили 1436 и 5467 пунктов, в одно- и много- ядерных тестах, соответственно.
Ранее Oppo K1 был замечен в базе данных TENAA. По данным китайского регулятора этот аппарат получит 6,4-дюймовый дисплей с соотношением сторон 19,5:9 и вырезом в верхней части (2340 × 1080 пикселей), сдвоенную тыловую камеру с 16 и 2 Мп сенсорами, а также фронтальную камеру разрешением 25 Мп. Также в активе новинки ожидаются дактилоскопический сенсор и аккумулятор емкостью 3500 мАч. Анонс Oppo K1 запланирован на 10 октября.
© Антон Печеровый,
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