Слухи: Тизер Lenovo Z5 Pro показал 4 камеры на задней панели

MForum.ru
02.10.2018,
В сети появился свежий тизер смартфона Lenovo Z5 Pro. Напомню, ранее эта новинка отметилась в сети на видео, где был показан выдвижной блок фронтальной камеры и встроенный в экран дактилоскопический сенсор. Впрочем, задняя панель оказалась еще интереснее.
На задней панели Lenovo Z5 Pro разместился блок из 4-х камер с помещенной по центру вспышкой. Остальных подробностей пока нет. Считается, что аппаратной основой Lenovo Z5 Pro станет чипсет Snapdragon 845, а в топовой версии смартфон получит 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Также упоминается о дисплее диагональю 6,42 дюйма и разрешением 1080 x 2340 точек.
© Антон Печеровый,
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