Телеком: В Финляндии завершился аукцион 5G

03.10.2018, MForum.ru

Финляндия предложила почти 400 МГц для развертывания сетей 5G своим операторам сотовой связи. Компания Telia приобрела самый дорогой блок частот.

Частоты в диапазоне 3410-3800 МГц были разбиты на три блока по 130 МГц. Блок 3410-3540 МГц приобрела компания Telia Finland за 30,258 млн евро. Блок 3540-3670 МГц купил оператор Elisa за 26,347 млн евро. Блок 3670-3800 МГц теперь принадлежит DNA - за это оператор уплатил 21 млн евро.

Суммы небольшие, но не забывайте, что речь идет о небольшой по площади и населению стране. Источник: telecoms.com.

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теги: пятое поколение Финляндия частотные аукционы

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