Телеком: Telefonica Deutschland и Samsung готовятся к тестам фиксированного беспроводного доступа с использованием технологии 5G в Германии

03.10.2018, MForum.ru

Telefonica Deutschland и Samsung договорились о запуске 20 тестов FWA (от англ. Fixed Wireless Access - фиксированный беспроводный доступ) в Германии. Сразу после развертывания фрагмента сети 5G до 20 домохозяйств в Гамбурге протестируют гигабитную технологию в течение трех месяцев.

Samsung предоставит для теста комплексное решение для диапазона 26 ГГц, которое будет играть роль “последней мили” в предоставлении клиентам доступа к интернету. В составе решения - виртуальное ядро и блок радиодоступа 5G, которые будут стоять на стороне оператора, тогда как клиенты получат роутеры для наружной и внутриквартирной установки.

Цель тестирования - показать, что домохозяйства и бизнесы можно обеспечивать качественным гигабитным подключением, предоставляя клиентам возможность получения оптимального пользовательского опыта без необходимости прокладывать оптоволоконные кабели. Источник: news.samsung.com.

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и ИТ

теги: пятое поколение Германия 5G Telefonica Deutschland Samsung

+ +