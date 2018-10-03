Телеком: Samsung и AT&T совместно создадут экосистему для умного производства

MForum.ru
03.10.2018,
Samsung Electronics Americs и Samsung Austin Semiconductor (SAS) работают с AT&T с тем, чтобы создать в США производственную зону, опирающееся на технологии 5G. Подразделения Samsung обеспечат поставку комплексного решения 5G, тогда как AT&T выступит как оператор, предоставляющий услуги 5G. Вместе компании, как ожидается, создадут экосистему для “умного производства”.
Такая экосистема является основой для предприятий создающихся в процессе “Четвертой промышленной революции”, когда 5G является одним из ключевых “разрешающих” факторов, наряду с дополненной реальностью, машинным обучением, использованием приложений ИИ и интеллектуальной робототехники.
Некоторые из новых технологий и пользовательских сценариев, которые разрабатывают Samsung, как ожидается, будут задействованы в SAS Innovation Zone - 4K видео и интеллектуальные сенсоры, которые должны будут повысить безопасность предприятия, AR и VR для обучения персонала. Цель демонстрации - показать, что 5G - это далеко не только “технология связи” нового поколения, но куда более мощная основа, необходимая для дальнейшего технологического развития человечества. Источник: samsungcentral.com.
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и ИТ
теги: Samsung США пятое поколение AT&T
+ +
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
02.10. [Новости компаний] Пятое поколение: Смартфоны 5G появятся к марту / MForum.ru
27.09. [Новости компаний] Пятое поколение: Конспекты: Василь Лацанич, Билайн, и Игорь Акулинин, Huawei, о перспективах 5G / MForum.ru
26.09. [Новости компаний] Пятое поколение: Конспекты: Как в ВымпелКом относятся к технейтральности, и что думают о создании "инфраструктурного оператора" 5G в России / MForum.ru
26.09. [Новости компаний] Пятое поколение: 5G на базе решения Huawei - показ Билайн в Москве. Устройства / MForum.ru
10.09. [Новости компаний] Пятое поколение: Qualcomm и Ericsson объявили о звонке в сети 5G в миллиметровом диапазоне / MForum.ru
03.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон ASUS ROG Phone появится в России / MForum.ru
03.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Band 3e / MForum.ru
02.10. [Новинки] Тесты: Yola12 - бюджетное решение проблемы проведения интернета в офис или на дачу / MForum.ru
02.10. [Новинки] Слухи: Тизер Lenovo Z5 Pro показал 4 камеры на задней панели / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Huawei MediaPad M5 lite с цифровым пером представлен официально / MForum.ru
01.10. [Новинки] Слухи: Oppo K1 со Snapdragon 660 замечен в Geekbench / MForum.ru
28.09. [Новинки] Анонсы: Realme C1 дебютирует со Snapdragon 450, емкой батареей и ценой до $100 / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: Qin AI Phone — AI-фичефон от Xiaomi за 369 юаней / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Vkworld K1 с тройной тыловой камерой оценен в $159,99 / MForum.ru
26.09. [Новинки] Слухи: Honor 8C будет представлен 11 октября / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Huawei начала прием предзаказов на Mate 20 lite / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V11 со встроенным в экран сканером отпечатка пальца приходит в Россию / MForum.ru
24.09. [Новинки] Слухи: Huawei Y9 (2019) замечен в TENAA / MForum.ru
21.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia XZ3 пришел в Россию / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 8 Youth Edition – середнячок для молодежи / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Meizu V8 – недорогой смартфон со сдвоенной камерой / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Meizu X8 – еще один смартфон со Snapdragon 710 и узкими рамками / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Meizu 16X со Snapdragon 710 представлен официально / MForum.ru
19.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy J4+ и Galaxy J6+ пополнили J-серию / MForum.ru
19.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Homtom C1 с Android Go на борту / MForum.ru