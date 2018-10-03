Телеком: Samsung и AT&T совместно создадут экосистему для умного производства

03.10.2018, MForum.ru

Samsung Electronics Americs и Samsung Austin Semiconductor (SAS) работают с AT&T с тем, чтобы создать в США производственную зону, опирающееся на технологии 5G. Подразделения Samsung обеспечат поставку комплексного решения 5G, тогда как AT&T выступит как оператор, предоставляющий услуги 5G. Вместе компании, как ожидается, создадут экосистему для “умного производства”.

Такая экосистема является основой для предприятий создающихся в процессе “Четвертой промышленной революции”, когда 5G является одним из ключевых “разрешающих” факторов, наряду с дополненной реальностью, машинным обучением, использованием приложений ИИ и интеллектуальной робототехники.

Некоторые из новых технологий и пользовательских сценариев, которые разрабатывают Samsung, как ожидается, будут задействованы в SAS Innovation Zone - 4K видео и интеллектуальные сенсоры, которые должны будут повысить безопасность предприятия, AR и VR для обучения персонала. Цель демонстрации - показать, что 5G - это далеко не только “технология связи” нового поколения, но куда более мощная основа, необходимая для дальнейшего технологического развития человечества. Источник: samsungcentral.com.

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теги: Samsung США пятое поколение AT&T

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