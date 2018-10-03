Микроэлектроника: SK Hynix хочет больше доходов с рынка 3D NAND

MForum.ru
03.10.2018,
Южнокорейская SK Hynix досрочно завершает строительство фабрики M15 в Чхонджу, предназначенной для выпуска чипов флеш-памяти 3D NAND. В 2018 году предприятие будет выпускать 72-слойные чипы, с 2019 года - 96-слойные. Инвестиции в фабрику составили $13.5 млрд. Ожидается, что компания сможет меньше зависеть от выпуска DRAM-чипов, которые в 2017 году обеспечивали 90% суммарной операционной прибыли (доля SK Hynix - 29.9% мирового рынка DRAM). Доля SK Hynix на рынке NAND flash составляла 10.6%, ее в компании хотели бы нарастить за счет новой фабрики.
Открытие нового производства SK Hynix окажет дополнительное давление на рынок и так падавшей в цене памяти NAND flash, рынок флеш-памяти становится все более конкурентным. Источник: dailycomm.ru
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теги: микроэлектроника NAND
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© Алексей Бойко,
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