Телеком: Гонка за 5G в США - что стоит на кону?

MForum.ru
07.10.2018,
“Гонка за 5G - это спринт, а не марафон”, - высказался конгрессмен США Greg Walden, возглавляющий подкомитет по связи и технологиям. И эту гонку мы должны выиграть, причем по ряду показателей мы уже отстаем от Китая и других стран в ключевых областях. Между тем речь идет о высоких ставках. Примерная оценка необходимых вложений в 5G в США - $275 млрд, но взамен ожидается рост экономики на $500 млрд и до 3 млн новых рабочих мест. У нас есть необходимые технологии. Они созданы американской промышленностью и они лучшие. Они позволят нам лидировать в мире в области мобильной связи нового поколения. Но технологии - это только часть уравнения.
С таким отношением политиков США к 5G, уже не удивительно, что американские операторы первыми в мире запускают сети 5G. У них есть средства для инвестирования, у них есть необходимые технологии, у них есть частоты и есть обещания регуляторов сделать все возможное, чтобы можно было строить 5G без регулятивных препятствий. Есть все, о чем российские операторы могут только мечтать.
В то же время, несмотря на царящий в среде американских политиков оптимизм, есть и другие страны - Япония и Китай, где также запущены сети 5G, пусть и в режиме фиксированного доступа. Как и сеть Verizon в США, которая начала предоставлять услуги фиксированного беспроводного доступа в сети 5G в четырех городах страны 1 октября 2018 года. А в Корее обещают запуски сетей мобильного 5G, то есть сетей 5G с поддержкой хендовера, уже 1 декабря 2018 года. Пользователям предложат мобильные роутеры 5G/Wi-Fi.
В AT&T об этих планах знают, поэтому обещают запустить не просто сеть 5G, а сеть 5G с поддержкой мобильности также в 2018 году, став первым таким оператором в мире. Выходит, речь идет об октябре или ноябре? Это не будет “пилотным” фейковым запуском, в планах компании еще до конца 2018 года предоставлять услуги уже в 12 городах страны, еще в 7 городах мобильные услуги 5G появятся в начале 2019 года. К моменту, когда появятся первые смартфоны 5G, в AT&T будут готовы к раздаче их абонентам. По материалам: telecoms.com
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теги: пятое поколение США тренды AT&T
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© Алексей Бойко,
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