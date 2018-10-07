Телеком: В Сиэтле возмущены политикой FCC. И совершенно напрасно

MForum.ru
07.10.2018,
Администрация Сиэтла возмущена планами федерального правительства, которое намерено ввести набор стандартов, ограничивающих размер арендной платы, которые муниципалитеты смогут требовать у телеком-провайдеров, намеревающихся развертывать сети 5G с использованием городской инфраструктуры.
Дело в том, что сейчас в Сиэтле средний размер платы, которую город взимает с частных компаний, занимающихся развертыванием сетей связи, за каждую установку оборудования на столбе или других объектах городской инфраструктуры, составляет порядка $1874 в год. В FCC намерены ограничить размер арендной платы на уровне не выше $270 в год по всей стране.
Важно понимать, что правы федералы, а не муниципалитеты, которым кажется, что они нашли хороший способ пополнения городской казны, и можно рассчитывать на постоянный рост этих доходов по мере развития сетей связи.
Дело в том, что в отличие от сетей 2G/3G/4G, сети 5G будут использовать существенно более высокие частоты. Особенности распространения радиосигнала на таких частотах требуют установки на порядок большего числа точек доступа к сети, нежели, чем это было ранее. При этом число пользователей сетями вырастет незначительно, да и доходы, получаемые сетью, не обещают десятикратного роста. Но если доходов не станет больше, а расходы на аренду точек вырастут на порядок, то строительство 5G станет экономически невыгодным!
Отсюда вывод - города и прочие арендодатели должны умерить свои аппетиты по части размера арендной платы. Даже при существенном снижении расценок “за точку”, предлагаемом FCC, общий размер доходов от аренды точек под оборудование операторов мобильной связи и ШПД для города может вырасти.
Проблема с необходимостью снижения арендных платежей - общая для всех стран, где собираются разворачивать сети 5G. Актуальной она будет и в России, где также необходимо законодательное ограничение арендной платы за установку оборудования сотовой связи на значительно более низком уровне, нежели чем текущая рыночная цена. В противном случае полноценных сетей 5G мы не дождемся.
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теги: пятое поколение аренда США арендная плата регулирование
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© Алексей Бойко,
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