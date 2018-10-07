Телеком: В Корее запустят 5G на месяц раньше, чем планировалось. Причем в мобильном варианте

MForum.ru
07.10.2018,
Корейский регулятор, Министерство науки, информации и связи, на днях заявил, что все три крупнейших оператора мобильной связи Кореи будут предоставлять услуги 5G с опорой на мобильные роутеры 5G/Wi-Fi, а не на смартфоны или CPE. Для этого сети 5G будут поддерживать хендоверы, что и позволит говорить о мобильном ШПД, а не о сетях фиксированного ШПД, несмотря на отсутствие в коммерческом доступе смартфонов 5G.
Как ожидается, первые запуски могут состояться 1 декабря 2018 года. Покрытие сетей 5G на момент их запуска будет ограниченным, а услуги мобильной связи 5G, ориентированные на пользователей смартфонов 5G, начнут предоставляться в Южной Корее с марта 2019 года.
1 декабря - это не случайная дата. Именно с 1 декабря операторы Кореи имеют право пользования частотами, полученными для развертывания сетей 5G. И, скорее всего, начнут, благо у операторов и правительства Южной Корее единая позиция - Корея не может позволить себе отставание от США, Китая и Японии по части сетей 5G!
В Корее, как и в США осознают, что стоит на кону. По расчетам Института экономических исследований KT, коммерциализация 5G обеспечит социально-экономический эффект в размере 47.8 трлн вон ($42,4 млрд) к 2030 году. По оценкам Ericsson, рынок конвергентных услуг на базе 5G в Корее достигнет $1.3 млрд к 2026 году. По материалам: businesskorea.co.kr.
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теги: пятое поколение Южная Корея запуски
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© Алексей Бойко,
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