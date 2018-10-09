Телеком: TIM и Fastweb запустили первую базовую станцию 3GPP 5G - Huawei

09.10.2018, MForum.ru

В конце сентября TIM и Fastweb запустили в эксплуатацию первую базовую станцию 5G Huawei, совместимую со стандартами 3GPP. Было продемонстрировано 10 пользовательских сценариев (умный город и транспорт, экология и наследство, умное здравоохранение, умный порт, AR/VR, умная культура и туризм, умная дорога, умное сельское хозяйство и так далее.

TIM и Fastweb намерены запустить сеть 5G в коммерческую эксплуатацию в городах Bari и Matera с охватом до 75% населения до конца 2018 года.

Huawei предоставил коммерческие устройства 5G E2E, решения ядра сети и сети доступа, а также CPE 5G. Источник: mobileworldlive.com.

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и ИТ

теги: пятое поколение Huawei Италия TIM Fastweb

+ +