Анонсы: Представлен Oppo K1 со встроенным в экран дактилоскопическим сенсором

10.10.2018, MForum.ru

Под брендом Oppo состоялся официальный анонс смартфона K1. Напомню, ранее эта новинка стала героем череды утечек. Oppo K1 получил интегрированный в дисплей дактилоскопический сенсор и уже 19 октября поступит в продажу на китайском рынке.

В активе Oppo K1 присутствуют 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FullHD+ с защитным стеклом Gorilla Glass, чипсет Qualcomm Snapdragon 660, 4/6 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, а также аккумулятор емкостью 3500 мАч. Разрешение фронтальной камеры — 25 Мп, тыловая сдвоенная — 16+2 Мп. Для фотокамер поддерживаются интеллектуальные улучшатели. ОС — Android Oreo из коробки, данные о планах обновления до актуальных версий производитель не раскрыл. Цена Oppo K1 с 4 Гб ОЗУ составит 1599 юаней ($230), с 6 Гб — 1799 юаней ($260). Оба варианта будут доступны в синем Van Gogh Blue и красном Mocha Red.