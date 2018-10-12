Анонсы: Honor 8C со Snapdragon 632 представлен официально

12.10.2018, MForum.ru

Под принадлежащим Huawei суббрендом Honor вышел смартфон Honor 8C. Новинка является развитием идей заложенных в Honor 7C, но получила более мощную аппаратную часть.

В активе Honor 8C присутствуют 6,26-дюймовый дисплей с вырезом в верхней части и разрешением 1520х720 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 632 (новинка стала первым аппаратом на этом чипе), 4 Гб ОЗУ, 16/32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Причем слот для карт памяти является выделенным, таким образом для расширения встроенной памяти отказываться от второй SIM-карты не придется.

Тыловая камера Honor 8C сочетает 13 Мп основной сенсор с апертурой объектива f/1.8 со вспомогательным 2 Мп сенсором (f/2.4). На передней панели новинки разместилась камера разрешением 8 Мп. Емкость аккумулятора Honor 8C – 4000 мАч. ОС — Android 8.1 Oreo с оболочокй EMUI 8.2. На китайском рынке Honor 8C оценен от 1099 юаней за младшую версию. Данные о российском релизе пока не раскрываются. Но можно предложить, что цена будет близка (скорее, немного выше) к стоимости Honor 7C, который можно купить за 10 990 рублей.