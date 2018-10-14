Телеком: Технология агрегации 5G-LTE стандартизована 3GPP

MForum.ru
14.10.2018,
Интересная технология, предусматривающая агрегацию передачи данных одновременно в сети LTE и в сети 5G, получила официальное утверждение в 3GPP.
Об этом на прошлой неделе сообщил оператор мобильной связи SK Telecom. Технология позволяет одновременно передавать поток данных через сети LTE и 5G, что повышает потенциально возможные скорости в сети.
Технология уже внедрена на сети SK Telecom, Корея. Решение позволяет оператору разделять пакеты данных, которые следует передать между сетью 5G (3.5 ГГц и 28 ГГц) и сетью LTE - 800 МГц, 1.8 ГГц, 2.1 ГГц, 2.6 ГГц. Такой метод называют "двойной подключенностью" (dual connectivity). В SKT разработали меры по минимизации помех при использовании метода двойной подключенности 5G-LTE.
Интересный ход, позволяющий операторам выжать больше из имеющихся сетей. В то же время, это очередное доказательство того, что нет смысла создавать какого-то "инфраструктурного оператора" пятого поколения, когда каждому из существующих операторов мобильной связи и ШПД при развертывании сетей 5G потребуется возможность ее интеграции с уже построенной сетью LTE.
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому
теги: пятое поколение SK Telecom 3GPP стандартизация агрегация 5G-LTE
+ +
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
02.10. [Новости компаний] Пятое поколение: Смартфоны 5G появятся к марту / MForum.ru
27.09. [Новости компаний] Пятое поколение: Конспекты: Василь Лацанич, Билайн, и Игорь Акулинин, Huawei, о перспективах 5G / MForum.ru
26.09. [Новости компаний] Пятое поколение: Конспекты: Как в ВымпелКом относятся к технейтральности, и что думают о создании "инфраструктурного оператора" 5G в России / MForum.ru
26.09. [Новости компаний] Пятое поколение: 5G на базе решения Huawei - показ Билайн в Москве. Устройства / MForum.ru
10.09. [Новости компаний] Пятое поколение: Qualcomm и Ericsson объявили о звонке в сети 5G в миллиметровом диапазоне / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Honor 8C со Snapdragon 632 представлен официально / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 3.1 Plus — недорогой смартфон со сдвоенной камерой и NFC / MForum.ru
11.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Razer Phone 2, игровой смартфон на Snapdragon 845 / MForum.ru
11.10. [Новинки] Анонсы: Honor 8X появился в России с подарком за предзаказ / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo K1 со встроенным в экран дактилоскопическим сенсором / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Google Pixel 3 и 3 XL / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон Mate 20X появился на официальном тизере / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Homtom P1 оснастят проектором яркостью 150 люменс / MForum.ru
08.10. [Новинки] Слухи: Смартфоном Nokia c мега-дисплеем может оказаться Nokia 7.1 Plus / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Стеклянно-металлический UMIDIGI A3 оценен в $100 / MForum.ru
05.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 7.1 с PureDisplay представлен официально / MForum.ru
04.10. [Новинки] Анонсы: LG V40 ThinQ с тремя тыловыми камерами представлен официально / MForum.ru
04.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Nokia 7.1 / MForum.ru
03.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон ASUS ROG Phone появится в России / MForum.ru
03.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Band 3e / MForum.ru
02.10. [Новинки] Тесты: Yola12 - бюджетное решение проблемы проведения интернета в офис или на дачу / MForum.ru
02.10. [Новинки] Слухи: Тизер Lenovo Z5 Pro показал 4 камеры на задней панели / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Huawei MediaPad M5 lite с цифровым пером представлен официально / MForum.ru
01.10. [Новинки] Слухи: Oppo K1 со Snapdragon 660 замечен в Geekbench / MForum.ru
28.09. [Новинки] Анонсы: Realme C1 дебютирует со Snapdragon 450, емкой батареей и ценой до $100 / MForum.ru