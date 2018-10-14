Телеком: Технология агрегации 5G-LTE стандартизована 3GPP

14.10.2018, MForum.ru

Интересная технология, предусматривающая агрегацию передачи данных одновременно в сети LTE и в сети 5G, получила официальное утверждение в 3GPP.

Об этом на прошлой неделе сообщил оператор мобильной связи SK Telecom. Технология позволяет одновременно передавать поток данных через сети LTE и 5G, что повышает потенциально возможные скорости в сети.

Технология уже внедрена на сети SK Telecom, Корея. Решение позволяет оператору разделять пакеты данных, которые следует передать между сетью 5G (3.5 ГГц и 28 ГГц) и сетью LTE - 800 МГц, 1.8 ГГц, 2.1 ГГц, 2.6 ГГц. Такой метод называют "двойной подключенностью" (dual connectivity). В SKT разработали меры по минимизации помех при использовании метода двойной подключенности 5G-LTE.

Интересный ход, позволяющий операторам выжать больше из имеющихся сетей. В то же время, это очередное доказательство того, что нет смысла создавать какого-то "инфраструктурного оператора" пятого поколения, когда каждому из существующих операторов мобильной связи и ШПД при развертывании сетей 5G потребуется возможность ее интеграции с уже построенной сетью LTE.

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теги: пятое поколение SK Telecom 3GPP стандартизация агрегация 5G-LTE

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