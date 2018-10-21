Пятое поколение: Северные Нидерланды приглашают испытывать приложения 5G

21.10.2018, MForum.ru

Экономический совет Гронингена (EBG) анонсирует запуск программы 5Groningen исследований возможностей применения 5G в малонаселенной местности. Приложения 5G тестируются в лаборатории 5G в университетском кампусе Цернике. Затем они испытываются в полевых условиях сельской местности севера Нидерландов. В организации проекта тестирования участвуют Vodafone, Ericsson, Huawei, KPN, Министерство экономики и климатической политики Нидерландов, TNO, SURF, Университет прикладных наук Hanze Гронинген, Гронингенский университет. Финансирует проект Европейский фонд регионального развития.

В проекте уже испытываются такие приложения, как, например, передача видео и данных аэрофотосъемки с летающего беспилотника в режиме реального времени, передача видиопотока с беспилотного транспорта и управление наземным беспилотным транспортом и другие.

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теги: пятое поколение Нидерланды тесты применение

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