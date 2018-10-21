Пятое поколение: Северные Нидерланды приглашают испытывать приложения 5G

MForum.ru
21.10.2018,
Экономический совет Гронингена (EBG) анонсирует запуск программы 5Groningen исследований возможностей применения 5G в малонаселенной местности. Приложения 5G тестируются в лаборатории 5G в университетском кампусе Цернике. Затем они испытываются в полевых условиях сельской местности севера Нидерландов. В организации проекта тестирования участвуют Vodafone, Ericsson, Huawei, KPN, Министерство экономики и климатической политики Нидерландов, TNO, SURF, Университет прикладных наук Hanze Гронинген, Гронингенский университет. Финансирует проект Европейский фонд регионального развития.
В проекте уже испытываются такие приложения, как, например, передача видео и данных аэрофотосъемки с летающего беспилотника в режиме реального времени, передача видиопотока с беспилотного транспорта и управление наземным беспилотным транспортом и другие.
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому
теги: пятое поколение Нидерланды тесты применение
+ +
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
20.10. [Новинки] Пятое поколение: Смартфоны 5G - в Xiaomy не собираются ждать 2019 года / MForum.ru
02.10. [Новости компаний] Пятое поколение: Смартфоны 5G появятся к марту / MForum.ru
27.09. [Новости компаний] Пятое поколение: Конспекты: Василь Лацанич, Билайн, и Игорь Акулинин, Huawei, о перспективах 5G / MForum.ru
26.09. [Новости компаний] Пятое поколение: Конспекты: Как в ВымпелКом относятся к технейтральности, и что думают о создании "инфраструктурного оператора" 5G в России / MForum.ru
26.09. [Новости компаний] Пятое поколение: 5G на базе решения Huawei - показ Билайн в Москве. Устройства / MForum.ru
20.10. [Новинки] Пятое поколение: Смартфоны 5G - в Xiaomy не собираются ждать 2019 года / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: Cubot Quest — первый в мире спортивный смартфон / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: Увидел свет премиальный Vertu Aster Pc / MForum.ru
18.10. [Новинки] Анонсы: MANN 8S — крепкий смартфон со Snapdragon 653 SoC и АКБ 6000 мАч / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Band 3 Pro и Watch GT — носимые новинки от Huawei / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Mate 20X — игровой смартфон со стилусом / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлены смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Nokia X7 с Android 9.0 Pie представлен официально / MForum.ru
16.10. [Новинки] Это интересно: Palm вернулась с компаньоном для смартфона / MForum.ru
15.10. [Новинки] Слухи: В TENAA замечен раскладной смартфон Samsung W2019 / MForum.ru
15.10. [Новинки] Слухи: Смартфон HTC Exodus будет представлен 22 октября / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Honor 8C со Snapdragon 632 представлен официально / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 3.1 Plus — недорогой смартфон со сдвоенной камерой и NFC / MForum.ru
11.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Razer Phone 2, игровой смартфон на Snapdragon 845 / MForum.ru
11.10. [Новинки] Анонсы: Honor 8X появился в России с подарком за предзаказ / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo K1 со встроенным в экран дактилоскопическим сенсором / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Google Pixel 3 и 3 XL / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон Mate 20X появился на официальном тизере / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Homtom P1 оснастят проектором яркостью 150 люменс / MForum.ru
08.10. [Новинки] Слухи: Смартфоном Nokia c мега-дисплеем может оказаться Nokia 7.1 Plus / MForum.ru