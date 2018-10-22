Пятое поколение: В Intel ожидают, что 5G обеспечит рост доходов в медийной и развлекательных индустриях на $1.3 трлн в ближайшие 10 лет

22.10.2018, MForum.ru

В ближайшие 10 лет глобальная медиаиндустрия получит от внедрения технологии 5G до $1.3 трлн, утверждается в исследовании Ovum, проведенном по заказу Intel.

Речь идет об исследовании "5G Economics of Entertainment Report" в котором говорится, что в ближайшие 10 лет в период с 2019 по 2028 годы медийные компании и бизнесы в области развлечений продолжат активно конкурировать за то, чтобы выиграть большую долю рынка доходов, связанных с беспроводной подключенностью. Кумулятивно за 10 лет соответствующий рынок оценивается в $3 трлн, причем на долю 5G, как ожидается, придется чуть меньше половины этих доходов, порядка $1.3 трлн.

5G неминуемо встряхнет рынок медиа и развлечений. Эта технология станет основным конкурентным преимуществом для компаний, которые будут на нее опираться. Для всех остальных, в связи с появлением 5G растет риск потерь или даже ухода с рынка. Волна трансформаций, связанная с 5G, не будет чем-то, что затронет какую-то одну область. Сейчас самое время для всех бизнесов задуматься о том, "готов ли наш бизнес к 5G"?

Почему 2025 год станет важным рубежом для 5G?

По оценкам, приведенным в отчете, уже в 2025 год 57% всех доходов медиа, связанных с беспроводными подключениями, будут формироваться благодаря высокой пропускной способности сетей 5G и устройствам, совместимым с этими сетями. Низкая задержка в сетях 5G означает возможность передачи видеосигнала без замираний или остановки - это создает основу для стриминга в реальном времени и загрузок больших объемов данных.

В отчете упоминаются также другие существенные вехи:

+ 2022: порядка 20% всех доходов будут приходиться на долю 5G - $47 млрд из $253 млрд;

+ 2025: более 55% всех доходов - $183 млрд из $321 млрд;

+ 2028: около 80% от всех доходов - $335 млрд из $420 млрд

Как потребности медиа заставляют эволюционировать сетевые технологии?

В отчете говорится о том, что запуск сетей 5G будет ускорять потребление контента, включая мобильные медиа, мобильную рекламу, домашний ШПД и ТВ, а также улучшать пользовательский опыт за счет широкого набора новых иммерсивных и интерактивных технологий, раскрывающих потенциал дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR), а также новых медиа.

Среднее потребление трафика абонентами 5G вырастет до 11.7 ГБ в месяц в 2019 году и до 84.4 ГБ в месяц в 2028 году, причем на долю видеотрафика будет приходиться до 90% всего трафика сетей 5G.

Пользование сетями 3G и 4G будет обеспечивать потребителям все менее приятный пользовательский опыт, поскольку пропускная способность этих сетей окажется недостаточной для того, чтобы поддерживать рост числа просмотров видео, передачу все тяжелеющего контента, рост числа встроенных видео и обеспечивать иммерсивный опыт.

Прогнозы обещают кумулятивный доход в $140 млрд в период с 2021 по 2028 год от AR и VR, а также новый канал доступа к клиентам для производителей соответствующего контента.

Иммерсивные приложения и приложения нью-медиа это приложения, которые пока еще не существуют, но достигнут больших объемов к 2028 году, когда согласно прогнозу, они будут обеспечивать более $67 млрд в год. В 2017 году такой объем доходов обеспечивал весь мобильный медиарынок: видео, музыка и игры.

Как бизнесам приспособиться к 5G?

Кроме медиа и развлечений, все индустрии должны приспособиться к радикальным изменениям в бизнес среде, привычкам потребителей и ожиданиям общества. Бизнесы сейчас пытаются представить, как 5G будет трансформировать их отрасли, общество и влиять на глобальную конкурентоспособность, а также прикидывают свою стратегию с тем, чтобы воспользоваться преимуществами 5G. Если этого не сделать своевременно, во многих отраслях промышленности можно будет столкнуться со стагнацией бизнеса или даже столкнуться с сокращением дохода.

Когда запускались сети 3G, никто не мог предсказать, как будет выглядеть мобильный мир сегодня. Запуск сетей 4G в США породил целые новые отрасли. Такие компании, как Airbnb, Uber, Netflix и Spotify, возможно, не были бы созданы, не будь технологии 4G/LTE.

Пока что не ясно, работа каких отраслей будет более всего затронута появлением сетей 5G. Беспроводная сеть следующего поколения станет оказывать серьезное влияние на различные цифровые инновации - от компьютеризации физических объектов до ИИ.

Что это означает для Intel? Сети 5G обеспечат низкую задержку и большую скорость передачи данных. Это даст возможности для расширения применений сети далеко за пределы подключения к ним компьютеров и телефонов, позволит создавать новые устройства, число которых будет измеряться миллиардами. Все эти устройства будут подключены к сети. Intel обладает возможностями для участия во всех сегментах технологической экосистемы 5G, включая сети, потребительские и бизнес-приложения, а также облака.

По материалам пресс-релиза Intel. ++

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