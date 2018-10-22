Слухи: Honor Magiс 2 с Kirin 980 и 8 Гб ОЗУ замечен в TENAA

22.10.2018, MForum.ru

За последние несколько недель информация о смартфоне Honor Magiс 2 со слайдер-механизмом камеры в сети появлялась неоднократно. Известна даже дата анонса новинки — 31 октября, на следующий день после анонса от Apple.

Honor Magiс 2 уже прошел сертификацию у китайского регулятора TENAA, что пролило свет на его подробные спецификации. Ожидается, что Honor Magiс 2 получит 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2340 × 1080 точек, чипсет Kirin 980, строенную тыловую камеру (16 Мп + 24 Мп + 16 Мп с телеобъективом), 16 Мп фронтальную камеру с двумя сенсорами и функцией разблокировки по лицу, а также АКБ 3400 мАч с поддержкой 40W SuperCharge. В части объемов памяти речь идет о конфигурациях 8+256 и 6+128 Гб. ОС — Android 9.0 (Pie) с оболочкой EMUI 9.0.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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