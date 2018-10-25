Анонсы: Samsung Galaxy A6s — первый смартфон Galaxy от ODM-производителя

MForum.ru
25.10.2018,
Компания Samsung анонсировала смартфон Galaxy A6s, нацеленный на китайский рынок. Сама по себе новинка представляет собой типичного середнячка, однако она интересна тем, что ее реальным производителем является компания Wintech, также собирающая смартфоны Xiaomi.
Спецификации Samsung Galaxy A6s включают в себя 5,99-дюймовый дисплей разрешением 2160х1080 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 660, 6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, сдвоенную тыловую камеру с двумя 12 Мп модулями с апертурой объектива f/1,8, 24 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 3300 мАч. Не подкачал и дизайн — Samsung Galaxy A6s оснащен корпусом из стекла и металла, а цветовая гамма модели включает черный, красный и розовый варианты. Samsung Galaxy A6s оценен в 1799 / 2199 юаней за модель с 64 или 128 Гб встроенной памяти, соответственно.
© Антон Печеровый,
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