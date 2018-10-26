Анонсы: Слайдер Xiaomi Mi Mix 3 получил 10 Гб ОЗУ

MForum.ru

Анонсы: Слайдер Xiaomi Mi Mix 3 получил 10 Гб ОЗУ

26.10.2018, MForum.ru

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Компания Xiaomi официально представила смартфон Mi Mix 3. Соотношение площади дисплея к площади передней панели у этого аппарата достигло 93.4%. Подобных показателей удалось добиться не только за счет минимизации рамок, но и за счет форм-фактора устройства.

Анонсы: Xiaomi Mi Mix 3 получил 10 Гб ОЗУ

Анонсы: Xiaomi Mi Mix 3 получил 10 Гб ОЗУ

Xiaomi Mi Mix 3 выполнен в формате слайдера, со сдвигаемым вниз дисплеем, скрывающим модуль фронтальной камеры. Фронтальная камера сдвоенная, сочетающая 24 Мп основной модуль Sony IMX576 со вспомогательным 2 Мп (OV02A10) и вспышкой Soft Light. Апертура объектива фронтальной камеры - f/1.8, так же поддерживаются SuperPixel, AI, HDR, запись видео 1080р.

Анонсы: Xiaomi Mi Mix 3 получил 10 Гб ОЗУ

Анонсы: Xiaomi Mi Mix 3 получил 10 Гб ОЗУ

Тыловая камера Xiaomi Mi Mix 3 также сдвоенная, сочетает два 12 Мп модуля. Основной — Sony IMX363 с апертурой объектива f/1.8 и 1,4 мкм пикселями, вспомогательный — снабжен телефото объективом. Также присутствуют 4-осевая оптическая стабилизация изображения, Dual Pixel-автофокус, алгоритмы на основе AI и возможность записи видео 2160p@60fps и 1080p@960fps.

Анонсы: Xiaomi Mi Mix 3 получил 10 Гб ОЗУ

Диагональ AMOLED-экрана Xiaomi Mi Mix 3 — 6,39 дюйма, разрешение 2340х1080 точек, что дает соотношение сторон 19,5:9. Аппаратная платформа новинки включает в себя чипсет Qualcomm Snapdragon 845, 6/8/10 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, аккумулятор емкостью 3200 мАч с поддержкой беспроводной и быстрой (QuickCharge 3.0 с ЗУ в комплекте) зарядки, а также полный набор функций современных смартфонов.

Анонсы: Xiaomi Mi Mix 3 получил 10 Гб ОЗУ

Анонсы: Xiaomi Mi Mix 3 получил 10 Гб ОЗУ

Цена базового варианта с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти составит 3299 юаней, вариант 8+128 Гб обойдется в 3599 юаней, а версия 8+256 Гб оценена в 3999 юаней. Xiaomi Mi Mix 3 будет доступен в черном, зеленом и синем цветах, однако покупателям базовой версии придется довольствоваться черным окрасом.

Анонсы: Xiaomi Mi Mix 3 получил 10 Гб ОЗУ

Топовый вариант с 10 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти получил собственное имя Mi Mix 3 Palace Special Edition, тематическую гравировку на задней панели, специальные темы оформления, беспроводную зарядку в комплекте, а также предопределенные Xiaomi 10 Гб интернет-трафика в месяц. Цена Xiaomi Mi Mix 3 Palace Special Edition составти 4999 юаней. Продажи новинок начнутся в начале ноября, а топовый вариант придется подождать до конца месяца.

Анонсы: Xiaomi Mi Mix 3 получил 10 Гб ОЗУ

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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