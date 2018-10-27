Пятое поколение: Fujitsu и Ericsson объединят усилия в работе над 5G

27.10.2018, MForum.ru

Не прошло и недели с момента анонса начала совместной работы Samsung Electronics и NEC в области разработки базовых станций 5G, как о партнерстве заявили Fujitsu и Ericsson. Удивляться нечему, такого рода объединения позволяют снизить расходы на R&D и вдобавок ускорить разработку продукта, который уже востребован рынком. В рамках договоренности, Fujitsu и Ericsson займутся разработкой комплексного решения, объединяющего портфолио японской и шведской компаний.

Первоначально компании предложат системы и решения японскому рынку, и только затем расширят сотрудничество на остальную клиентскую базу.

Возможным такое сотрудничество стало в силу высокого уровня стандартизации современных решений ядра и сети радиодоступа. У Fujitsu есть хороший задел по части взаимосовместимости своих решений, Ericsson располагает выстроенной системой отношений с операторами на основных мировых рынках. Источник: ericsson.com.

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теги: пятое поколение Fujitsu Ericsson

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