Пятое поколение: Orange, Ericsson и Intel осуществили вызов на эмулятор мобильного терминала на лабораторном фрагменте сети 5G 3.4-3.8 ГГц

27.10.2018, MForum.ru

Для эксперимента было использовано сетевое решение Ericsson - активная цифровая антенна и виртуализованное ядро сети. Тестовое мобильное устройство (Mobile Test Platform) предоставила компания Intel. Тест проводился с использованием частот 3.4-3.8 ГГц.

Оператор подчеркивает, что использовались стандартизованные протоколы. В рамках сеанса связи была обеспечена передача данных между мобильным терминалом и базовой станцией. В ближайших планах компании - повторить эксперимент теперь уже не в лабораторных условиях, а в тестовой зоне 5G, развернутой в Лилле (Lille) и Дуэ (Douai). Источник: hellofuture.orange.com.

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теги: пятое поколение Orange Ericsson Intel 3.4-3.8ГГц Франция

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