Пятое поколение: Samsung планирует масштабные тесты 5G в Индии в 1q2019

28.10.2018, MForum.ru

Компания выступала поставщиком решения 4G/LTE для оператора Reliance Jio, Индия. Сейчас эта сеть обеспечивает передачу до 90 ПБ данных ежедневно. В Samsung надеются стать поставщиком решения 5G для оператора.

В Samsung заявляют, что компания успешно разработала 5G модем на базе коммерческого чипа ASIC, а также чипсет фронтэнда для поддержки миллиметрового диапазона, что позволило компании наладить производство компактных радиомодулей 5G, роутеров и CPE. Источник: firstpost.com

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому

теги: Индия пятое поколение Samsun Reliance Jio

+ +