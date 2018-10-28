Телеком: Компания MediaTek представила чипсет Helio P70

28.10.2018, MForum.ru

Чипсет является дальнейшим развитием P60, как по части CPU, так и по части GPU. Это 8-ядерная система - 4 ARM Cortex A73 2.1 ГГц и 4 Cortex A53 @2 ГГц. Что касается графики, то это Mali-G72 MP3, которая может работать на частоте до 900 МГц (на 13% лучше, чем у Helio P60). Производитель заявляет, что P70 оптимизирован для гейминга.

Чип поддерживает скорости доступа LTE не более 300 Мбит/c, встроенный ИИ обещает рост производительности процессинга на 10%-30% и качества видеовызовов даже в условиях ограниченной полосы пропускания. Предусмотрена поддержка всех новомодных фич камеры, включая “украшательство” в реальном времени, поиск заданных сцен и дополненную реальность (AR).

Чипсет уже производится серийно, устройства на его базе могут появляться уже в ноябре 2018 года. Источник: androidcentral.com

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теги: MediaTek чипсет MTK

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