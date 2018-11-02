Анонсы: Lenovo Z5 Pro пополнил ряды слайдеров

MForum.ru
02.11.2018,
Компания Lenovo официально анонсировала смартфон Z5 Pro. Аналогично Xiaomi Mi Mix 3 и Honor Magic 2 новинка получила форм-фактор слайдера, обеспечивающий безрамочный дизайн без каких-либо вырезов в верхней части экрана. Диагональ дисплея составляет 6,39 дюйма, разрешение — 2340х1080 точек, технология — SuperAMOLED.
«Сердцем» Lenovo Z5 Pro стал чипсет Qualcomm Snapdragon 710 дополненный 6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD и аккумулятором емкостью 3350 мАч. Обе камеры Lenovo Z5 Pro сдвоенные. Тыловая представлена связкой 16 (f/1.8) и 12 Мп сенсоров, фронтальная — 16+8 Мп. Кроме того, за счет ИК-вспышки фронтальная камера может использоваться для разблокировки смартфона даже при нехватке освещения. Дактилоскопический сенсор Lenovo Z5 Pro интегрирован в дисплей. Выпускаться Lenovo Z5 Pro будет только в черном цвете. Цена составит 1998 / 2298 юаней за версии с 64 и 128 Гб встроенной памяти.
© Антон Печеровый,
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