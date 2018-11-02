Анонсы: Vivo Y93 – первый смартфон на Snapdragon 439

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Анонсы: Vivo Y93 – первый смартфон на Snapdragon 439

02.11.2018, MForum.ru

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Под брендом Vivo вышел смартфон Y93. Новинка интересна тем, что она стала первым реальным смартфоном на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 439. В активе этой системы-на-чипе присутствуют 8 ядер Cortex-A53 с рабочей частотой до 1,95 ГГц, графический чип Adreno 505 и LTE-модем Snapdragon X6.

Анонсы: Vivo Y93 – первый смартфон на Snapdragon 439

Vivo Y93 оснащен 6,2-дюймовым дисплеем разрешением 1520х720 точек (19:9) с каплевидным вырезом в верхней части, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти с возможность расширения картами microSD и батареей емкостью 4030 мАч. Тыловая камера представлена связкой сенсоров 13 и 2 Мп, фронтальная — сенсором разрешением 8 Мп с поддержкой функции распознования лиц. Также отметим поддержку двух SIM-карт, Bluetooth 5 и Wi-Fi ac. Новинка уже доступна на китайском рынке, цена — 1499 юаней. Данных о международном релизе пока нет.

Анонсы: Vivo Y93 – первый смартфон на Snapdragon 439

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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