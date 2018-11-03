Микроэлектроника: Новости мирового рынка микроэлектроники в октябре 2018

03.11.2018, MForum.ru

Все публикации телеграм-канала RUSmicro в октябре, посвященные мировому рынку микроэлектроники.

- Прогноз роста рынка силовых устройств на базе GaN. https://t.me/RUSmicro/217

- О прогрессе в области полупроводников на основе висмута. https://t.me/RUSmicro/218

- Компания Halong Mining решила для криптомайнинга выпустить собственные чипы, наладив сотрудничество с Samsung и Gaonchips. https://t.me/RUSmicro/219

- В августе в Республике Корея производство полупроводников сократилось на 6.2%по сравнению с июлем 2018 года https://t.me/RUSmicro/220

- Alibaba Group объявила, что планирует начать производство собственных чипов для технологии искусственного интеллекта (ИИ), которые будут использоваться в смарт-устройствах, облачных вычислениях, умной бытовой технике и др. Выпуск запланирован на вторую половину 2019 года. https://t.me/RUSmicro/221

- Samsung Electronics Co Ltd во вторник дала оценку прибыли за третий квартал - в компании ожидают рекордные $15,5 млрд операционной прибыли. Основной вклад обеспечивает подразделение по производству полупроводников, - чуть менее 80%. Существенный вклад в рост прибыли дало повышение цен на микросхемы DRAM, которое не смогло подпортить даже снижение цен на микросхемы NAND из-за высокой конкуренции. https://t.me/RUSmicro/222

- Южнокорейская SK Hynix досрочно завершает строительство фабрики M15 в Чхонджу, предназначенной для выпуска чипов флеш-памяти 3D NAND. https://t.me/RUSmicro/226

- Германская Osram Opto Semiconductors GmbH из Регенсбурга присоединилась к Альянсу ISELED. Альянс был основан в 2016 году с целью дальнейшего развития и продвижения на рынок “цифровых светодиодов” (контроллеров с тремя разноцветными светодиодами), которые используются в инновационных концепциях освещения транспортных средств. https://t.me/RUSmicro/235

- В мире прогнозируется рост спроса на полупроводниковые лазеры VCSEL, которые используются в модулях 3D-cканирования, применяемых в смартфонах. Как ожидается, будет расти число моделей смартфонов, где такие лазеры находят применение, а также модули 3D-сканирования все чаще будут встречаться и в других электронных изделиях, например, дверных замках. https://t.me/RUSmicro/236

- Очень любопытный материал представила South China Morning Post. В нем говорится, в частности, о цели - достичь к 2030 году объемов производства в полупроводниковой индустрии на уровне $305 млрд, обеспечив при этом до 80% внутристранового спроса. https://t.me/RUSmicro/237 https://t.me/RUSmicro/238 https://t.me/RUSmicro/239 https://t.me/RUSmicro/240 https://t.me/RUSmicro/241

- Intel анонсировал чипы 9-го поколения, включая Core i9-9900K, которые в компании называют “лучшим игровым процессором в мире”. Эти чипы выполнены по технологии 14 нм++, который компания использует с прошлого года. https://t.me/RUSmicro/243

- Бумаги производителей чипов памяти DRAM и NAND упали в цене после того, как вышел отчет TrendForce, в котором прогнозируется сокращение цен на эти изделия в 4q2018 и в 2019 году из-за дисбаланса спроса и предложения. https://t.me/RUSmicro/244

- Huawei представил два новых чипа для создания нейросетей в системах ИИ - Ascend 910 и Ascend 310. Чипы предназначены для использования в ЦОД и потребительских устройствах, подключенных к интернету. Как ожидается, это усиливает позиции компании Huawei в сегменте, где сейчас лидируют Qualcomm и NVidia. https://t.me/RUSmicro/245

- Исследователи Политехнического института Ренсселера (штат Нью-Йорк) провели исследование взаимодействия света с атомарными слоями полупроводников в рамках изучения экситонных явлений. Результаты этих исследований могут быть полезны для фотовольтаики, разработок новых типов лазеров и квантовых сенсоров. https://t.me/RUSmicro/248

- В Университете Северной Каролины, США, сумели сократить массу станции для зарядки электромобилей почти на порядок - до 100 кг. В основном, выигрыш был достигнут за счет применения силовых полупроводников. https://t.me/RUSmicro/249

- Экспорт полупроводников из Кореи за первые 10 дней октября - на 39,1% выше, чем годом ранее. https://t.me/RUSmicro/250

- Компания TSMC, эта крупнейшая фаундри в мире, не зря инвестирует более десяти миллиардов долларов в год в развитие новых технологий. В частности, уже к началу 2019 года здесь намерены освоить техпроцесс 7 nm+, а в 2020 году начать серийное производство продукции по процессу 5 нм. Благодаря такому подходу компания становится едва ли не безальтернативным выбором для передовых производителей электроники, прежде всего, Apple. https://t.me/RUSmicro/253

- В Китае не опасаются возможного снижения цен на рынке памяти, намного более важным здесь считают налаживание собственного производства современных чипов, чтобы снизить зависимость от импорта. Если помнить об этом, то действия китайских производителей микросхем DRAM (используются в качестве ОЗУ в различных вычислительных устройствах) становятся понятными. https://t.me/RUSmicro/254

- Структура заказов на чипы существенно изменилась за последние 10 лет. Если ранее контрактные производители получали основные доходы от заказов производителей компьютеров, то за прошедшие годы доля таких заказов уменьшилась до 14%, уступив доле заказов от телеком-производителей, которая напротив поднялась до 55% в 2017 году, что соответствует около $30 млрд.

Похоже, что как это часто бывает, речь идет о своеобразном “маятнике”. Сейчас объемы заказов телеком-производителей растут не так быстро, тогда как производители вычислительной техники, напротив, увеличивают объемы своих заказов в связи с ростом потребностей в серверном оборудовании и IoT-решениях. https://t.me/RUSmicro/256

- Компания Samsung Electronics объявила о запуске призводства кристаллов по технологическому процессу 7LPP 7 нм с использованием сканеров EUV (технология использования жесткого ультрафиолетового излучения для фотолитографии). Переход на 7 нм обещает выигрыш до 50% в энергопотреблении и до 20% в производительности процессоров. https://t.me/RUSmicro/263

- В Китае, оказывается, дефицит кадров в полупроводниковой промышленности. К 2020 году нужно еще 400 тысяч специалистов в этой области, но это больше, чем все работники полупроводниковой отрасли, число которых сейчас оценивают на уровне 300 тысяч. Более, чем удвоить армию специалистов за оставшееся время - невозможно, особенно с учетом торгового конфликта с США. А потому китайская полупроводниковая отрасль будет развиваться с задержками относительно намеченных планов. https://t.me/RUSmicro/265

- Компания Cadence Design Systems Inc. хорошо отчиталась за 3q2018, кроме того, ожидается дальнейший рост выручки и прибыли. Залог этому - расширение линейки продуктов (включая 7 нм процессор 112G SerDes IP и адресованный создателям нейросетей процессор Tensilica DNA 100 Processor IP. Также продолжают пользоваться спросом САПР Cadence для разработки полупроводников. https://t.me/RUSmicro/266

- В крупнейшем в Германии производителе чипов, компании Infineon, довольны ростом доходов, связанным с тем, что продолжает расти спрос на специализированные полупроводники, которые необходимы для электромобилей и обновления энергетического сектора. На волне этого бума компания начинает строительство новой фабрики для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на свою продукцию. https://t.me/RUSmicro/267

- Китай пробует купить еще одного европейского производителя полупроводников. Речь идет о компании Nexperia Holding, Нидерланды. Приобрести ее за 25.2 млрд юаней ($3.63 млрд) намерена китайская компания Wingtech Technology Co.Ltd, сообщает https://3dnews.ru/977301 . Принципиальной новизны сделка не несет, предприятие еще в 2016 году приобрели за $2.75 млрд другие китайцы - Bejing Jianguang Asset Management и Wise Road Capital.

В основе активов Nexperia Holding лежит бизнес Standard Product Business, ставший ненужным при оптимизации объединенных активов NXP Semiconductors и Freescale. Сейчас Nexperia Holding производит дискретные полупроводники, включая силовые, и решения на их основе. Группе Wingtech приобретение 75,86% Nexperia может обеспечить выход на рынок автоэлектроники и рынок решений сетевой инфраструктуры связи 5G. https://t.me/RUSmicro/268

- GlobalFoundries меняет планы относительно фаба в Чэнду. Компания GlobalFoundries, одна из крупнейших фаундри в мире, недавно отказалась от инвестиций в переход на технологии 7 нм, 5 нм и 3 нм. Высвободившиеся средства компания направит на перепрофилирование фаба, строящегося в китайском городе Чэнду (Chengdu). Если до сих пор на этом предприятии планировалось наладить производство по техпроцессам 180 нм и 130 нм, то теперь компания намерена поставить там линию 2FDX (22 нм), которая будет работать с пластинами FD-SOI.

FD-SOI расшифровывается, как Fully-Depleted Silicon-On-Insulator - полностью обедненный кремний на изоляторе. Технология позволяет повысить рабочие частоты транзисторов за счет снижения токов утечек по сравнению с пластинами из монолитного кремния. https://t.me/RUSmicro/269

- Компания Intel хорошо отчиталась за 3q2018. При выручке в $19.16 млрд компания Intel в 3q2018 показала чистую прибыль в $6.4 млрд (+42%).

Компания связывает успешные результаты прежде всего с ростом спроса в сегментах ПК (+10%) и ЦОД (+22%). Можно с уверенностью ожидать хорошие результаты года - прогноз Intel обещает $71.2 млрд. Вместе с тем компания сталкивается с серьезными проблемами - срываются сроки перехода на новые технологические процессы, в частности, несколько раз откладывался выпуск процессоров по процессу 10 нм, гендиректор компании Брайан Кржанич покинул пост, а Samsung Electronics оттеснил Intel с позиции крупнейшего производителя полупроводников в мире. https://t.me/RUSmicro/270

- Японская компания Nitride Semiconductors, специализирующаяся в области UV-LED (светоизлучающих диодов ультрафиолетовой части спектра), создала дочернюю компанию Micro Nitride. Сто процентов ее капитала принадлежит Nitride Semiconductors. Новая компания займется разработкой и продажами кристаллов микросветодиодов ультрафиолетового диапазона, которые используются в микродисплеях на основе микросветодиодов, основанных на новой патентованной технологии μUV-LED + RGB люминофор. https://t.me/RUSmicro/271

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