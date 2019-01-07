Микроэлектроника: Полупроводниковые бизнесы Sharp cтанут самостоятельными

07.01.2019, MForum.ru

Производитель электроники Sharp Corp. заявил о планах выделить в отдельные бизнесы свои подразделения по производству полупроводников. Это может произойти в апреле 2019 года.

Цель такого решения - сформировать структуру, которая позволит принимать более оперативные управленческие решения и активно использовать внешние ресурсы за счет углубления связей с другими компаниями, включая возможности образования альянсов.

Будет создано две дочерние компании, которым отойдут все операции Sharp, связанные с полупроводниками - одно из них займется производством полупроводниковых чипов и датчиков, другое - полупроводниковых лазеров. Основные производства Sharp расположены на заводах в префектурах Хиросима и Нара.

Sharp концентрирует основные усилия на направлениях, связанных с жидкими кристаллами еще с 90-х годов. Все это время компания не делала крупных инвестиций в полупроводниковый бизнес.

Японская микроэлектроника, которая доминировала в мире еще три десятилетия тому назад, за прошедшие годы заметно уступила позиции США, Корее, Тайваню.

Источник информации: japantimes.co.jp

За новостями микроэлектроники и полупроводников удобно следить в телеграм-канале RUSmicro

+ +