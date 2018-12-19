Анонсы: Lenovo Z5 Pro GT — смартфон на Snapdragon 855 c 12 Гб ОЗУ

19.12.2018, MForum.ru

Компания Lenovo официально анонсировала смартфон Lenovo Z5 Pro GT, основой аппаратной платформы которого стал чипсет Snapdragon 855. Напомню, Snapdragon 855, анонс которого состоялся в начале декабря, станет «сердцем» большинства флагманских смартфонов первой половины 2019 года.

В части производительности относительно предшественника речь идет о 45% прироста для процессора и 20% для графики. Обеспечение прироста производительности достигается за счет использования AI-алгоритмов, поддержке Snapdragon Game Elite и библиотек Vulkan 1.1. Кроме того топовая версия Lenovo Z5 Pro GT получит 12 Гб ОЗУ и 512 Гб встроенной памяти. Напомню, стандартный Lenovo Z5 Pro построен на базе Snapdragon 710 и снабжен 6 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти.

Диагональ AMOLED-экрана — 6,39 дюйма, а за счет сдвижкой конструкции он занимает 95,06% площади передней панели. Дактилоскопический сенсор интегрирован в дисплей. Спрятанная в слайдере фронтальная камера представлена связкой 16+8 Мп сенсоров, тыловая камера сочетает сенсоры разрешением 16 и 24 Мп. Емкость аккумулятора Lenovo Z5 Pro GT — 3350 мАч. Цены Lenovo Z5 Pro GT составят 2698 / 2998 / 3398 / 4398 юаней за версии 6+128 / 8+128 / 8 + 256 / 12+512 Гб, соответственно. В продаже новинка появится 24 января.