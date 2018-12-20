Слухи: Samsung Galaxy M20 оснастят аккумулятором 5000 мАч и защитой от влаги

20.12.2018, MForum.ru

Появляется все больше информации о смартфонах Samsung M-серии. Изначально ожидалось, что они станут заменой J-серии. Однако по свежей информации новинка нацелена в средний сегмент.

Из спецификаций Samsung Galaxy M20 источники сообщают о чипсете Exynos 7885, 3 Гб ОЗУ, сдвоенной камере и аккумуляторе емкостью 5000 мАч. Также сохранится 3,5 мм аудиоразъем. В экране Galaxy M20 ожидается U-образный вырез, а цена новинка составит порядка $215. Кроме того, в работе у Samsung есть модель Galaxy M10,купить которую можно будет всего за $140.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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