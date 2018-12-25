Анонсы: Xiaomi Mi Play представлен официально

25.12.2018, MForum.ru

Компания Xiaomi официально представила смартфон Mi Play. Цена новинки составляет 1099 юаней. Аппарат нацелен на внутренний рынок Поднебесной, при этом в официальном интернет-магазине Mi Play продается с пакетом трафика 10 Гб в месяц.

Спецификации Xiaomi Mi Play включают в себя 5,84-дюймовый дисплей разрешением 2280x1080 (19:9, с вырезом), чипсет Helio P35 (8 ядер 2,3 ГГц, PowerVR GE8320), 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD и аккумулятор емкостью 3000 мАч. Тыловая камера представлена сочетанием 12 и 2 Мп сенсоров (с поддержкой AI и электронной стабилизацией), разрешение фронтальной камеры — 8 Мп. При габаритах 147,76 х 71,89 х 7,8 мм вес Xiaomi Mi Play составляет 150 грамм. На глобальном рынке Xiaomi Mi Play, скорее всего, не появится.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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