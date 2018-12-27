Слухи: Realme A1 готовится к анонсу

MForum.ru
27.12.2018,
Под связанным с Oppo суббрендом Realme может выйти смартфон A1, нацеленный в более нижний ценовой сегмент, чем Realme U1. Возможная цена новинки составит порядка $142, а в продаже аппарат появится в первом квартале 2019 года.
Подробностей о спецификациях пока нет. Впрочем, можно предположить сходство Realme A1 с Realme U1. Таким образом его «сердцем» может стать Helio P60 или Snapdragon серии 600. Хотя не исключен вариант использования более простого чипсета - Helio P35 или Snapdragon 450. Также можно предположить наличие экрана с каплевидным вырезом и сдвоенную тыловую камеру. Напомню, запуск бренда Realme состоялся в мае этого года и на текущий момент в его ассортименте 4 устройства - Realme 1, Realme 2, Realme C1 и Realme U1. Самое доступное устройство Realme C1, купить который можно за $107.
© Антон Печеровый,
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