Микроэлектроника: Команда Протон-Электротекс посетила официального дистрибьютера своих продуктов в Японии

21.12.2018, MForum.ru

Продукцию Протон-Электротекс в Японии представляет компания Eich Corporation. В рамках поездки было проведено более 20 встреч с представителями крупнейших предприятий электронной промышленности Японии.

Full-SiC MOSFET модуль 500А/1200V в низкоиндуктивном корпусе, предназначенный для применения в электромобилях;

линейка DC-AC инверторов для электротранспорта;

IGBT прижимной конструкции в таблеточном исполнении для использования в преобразователях железнодорожного транспорта и устройствах передачи электрической энергии;

линейка драйверов для IGBT и SiC MOSFET модулей средней мощности. В результате у клиентов появляется возможность закупки силовых полупроводниковых приборов в комплекте с драйверами.

Также были согласованы подходы к совместной разработке силовых блоков на тиристорах и диодах производства АО «Протон-Электротекс» и работы по проектированию и производству ячеек на IGBT для установок индукционного нагрева.

Источник: proton-electrotex.com

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теги: микроэлектроника полупроводники Протон-Электроникс экспорт

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