Микроэлектроника. Пресс-релизы: Компьютер для железнодорожной автоматики

25.12.2018, MForum.ru

Компания MicroMax разработала одноплатный компьютер MM-CBE, построенный на российском процессоре Мультикор 1892ВМ14Я. Компьютеры доступны для заказа с I квартала 2019 года.

В одноплатном компьютере MM-CBE используется вычислительный модуль Салют-ЭЛ24ПМ2 с многоядерным процессором 1892ВМ14Я. Компьютер форм-фактора PC/104 создан в рамках импортозамещения и предназначен для использования в широком спектре встраиваемых промышленных приложений. Изолированные интерфейсы ввода-вывода (2x CAN, 3x Serial) позволят применять изделие во встраиваемых бортовых системах управления и автоматики на железнодорожном транспорте, в промышленности, в горнодобывающей отрасли и других приложениях с суровыми условиями эксплуатации.

Доступные интерфейсы ввода-вывода MM-CBE включают: Gigabit Ethernet, USB 2.0, HDMI, CAN, GPIO, RS 232/422/485 и аудио. Объединительная плата оснащается разъёмами с фиксацией, выдерживающими вибрационные нагрузки.

Одноплатный компьютер будет иметь возможность расширения 48 изолированными портами цифрового ввода-вывода, выполненными в форм-факторе PC/104. Компьютер может работать под управлением операционных систем Linux и QNX 6.5.0.

Источник: proton-electrotex.com

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теги: микроэлектроника полупроводники Элвис Мультикор MicroMax

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