Телеком: Можно ли признать состоявшимся запуск сети 5G AT&T?

MForum.ru
01.01.2019,
Пока что не видно практически никаких данных, которые бы подтверждали доступность услуг 5G сети компании AT&T, США, массовому рынку.
Вот уже примерно неделю назад компания AT&T анонсировала запуск сети 5G в 12 городах США: Атланте, Шарлотте, Далласе, Хьюстоне, Индианаполисе, Джексонвилле, Луисвилле, Оклахоме, Новом Орлеане, Релее, Сан-Антонио и Вако. В первой половине 2019 года оператор обещает расширить покрытие 5G на такие города, как Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Нэшвилл, Орландо, Сан-Диего, Сан-Франциско и Сан-Хосе.
Также было объявлено о начале продаж роутеров Netgear Nighthawk 5G - “первого доступного для массовых потребителей” устройства 5G.
Особенность устройства Netgear Nighthawk 5G Mobile Hotspot - соответствие стандартам 3GPP 5G NR и поддержка миллиметрового диапазона 5G. AT&T называет мобильный роутер Netgear Nighthawk 5G Mobile первым коммерческим устройством 5G, соответствующим стандартам 3GPP. Роутер выполнен на основе модема Qualcomm Snapdragon X50 5G. Вероятный поддерживаемый диапазон частот 27.5 - 28.35 ГГц.
При этом все еще не заметно свидетельств того, что кто-то начал использовать эти устройства. Есть пост на Reddit, который показывает скорость скачивания 194,88 Мбит/c. Неплохо? Но вот только в той же точке, одновременно проведенный тест на сети 4G/LTE показал скорости скачивания - 187.44 Мбит/c.
Признаться, трудно поверить в то, что это не фальсификация. Оба результата, почти не отличающиеся по скоростям, показывают один и тот же пинг - 77 мс. Значение приемлемое для сети 4G/LTE, но слишком большое для сети 5G.
В форумах AT&T, Netgear и Reddit до сих пор нет информации от каких-либо реальных пользователей сети 5G. База данных Oookla Speedtest не демонстрирует резкого роста скоростей ни в одном из 12 городов, где анонсированы запуски сетей 5G.
Оператор так пока и не показал устройство 5G журналистам, нет типовых обзоров “распаковки” этого девайса на Youtube. Компания отказалась предоставить роутер автору статьи в PCMag UK, объяснив это тем, что сравнительно небольшой запас устройств нужен для удовлетворения спроса клиентов.
Таким образом, журналистам не удалось найти никаких свидетельств, что существует хоть сколько-то заметное число клиентов сети 5G компании AT&T. Может быть пора сделать вывод, что запуск сети 5G AT&T был не более, чем “бумажным”?
Маркетинг компании разочаровывает - совсем недавно стало известным о планах называть сеть LTE-A CA сетью 5G E. Это не более чем нахальный маркетинговый трюк. Сеть LTE-A с агрегацией и другими современными “примочками”, это сеть четвертого, а не пятого поколения. И вот теперь “запуск” 5G, который не подтверждается информацией с рынка? Печальное зрелище, недостойное компании, претендующей на звание лидера рынка.
Источник: uk.pcmag.com.
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теги: 5g пятое поколение США AT&T
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© Алексей Бойко,
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