Телеком: В LG G8 не будет поддержки 5G

02.01.2019, MForum.ru

Аппараты компании LG в 2018 году не блистали технологическими инновациями, получится ли у компании порадовать поклонников бренда в 2019 году?

По слухам, в новом безрамочном флагмане LG G8, запуск которого ожидается в марте, не предусмотрена поддержка 5G, но будет встроенная камера 3D. Можно ли на этом основании говорить об отставании LG от конкурентов на 5-6 месяцев?

Похоже, что в LG решено пока что не поддерживать новейшую радиотехнологию в аппаратах линейки G. Аппараты с поддержкой 5G компания возможно выпустит на рынок под отдельным брендом. В частности, согласно тому же источнику, компания готовит к выпуску аппарат LG 5G. Что же, в OnePlus поступили аналогично.

В ближайшее время LG собирается представить LG Q9 среднеценового класса. Это может случится даже в ближайшие дни, на CES. Аппарат с дисплеем 6.1” основан на чипсете Qualcomm Snapdragon 660, снабжен 4ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш памяти, а также батареей 3000 мАч. Поддержки 5G в нем не предусмотрено.

Позднее ожидается выход складного аппарата LG с поддержкой 5G, но не ранее 3q2019.

Источники: ausdroid.net ; etnews.com.

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теги: 5g пятое поколение LG терминалы смартфоны

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