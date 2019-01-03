Слухи: Motorola P40 оснастят чипсетом Snapdragon 675

03.01.2019, MForum.ru

Перед Новым годом в сети всплыла информация о смартфоне Motorola P40. Тогда в общем доступе появились изображения устройства, а также информация о 6,2-дюймовом экране и габаритных размерах устройства.

Свежая утечка раскрывает данные об аппаратной платформе новинки. Ожидается, что «сердцем» Moto P40 станет чипсет Qualcomm Snapdragon 675, который будет выпускаться по нормам 11 нм технологического процесса. Аналогичная аппаратная платформа предпологается и в активе Xiaomi Redmi Pro 2. Объем ОЗУ Motorola P40 составит 6 Гб, встроенной памяти – 64/128 Гб. Тыловая камера будет базироваться на 48 Мп сенсоре с AI-алгоритмами и апертурой объектива f/1.75. В качестве дополнительного будет использоваться сенсор разрешением 5 Мп. Разрешение фронтальной камеры -12 Мп при апертуре объектива f/1.8. Емкость аккумулятора Moto P40 составит 4132 мАч. Также в активе новинки ожидается поддержка NFC и Android 9.0 Pie из коробки.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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