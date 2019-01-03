Слухи: Honor 8A представят 8 января

03.01.2019, MForum.ru

Бренд Honor опубликовал тизер смартфона Honor 8A. Анонс новинки состоится 8 января. Судя по изображению можно предположить наличие стереодинамиков, экрана с вырезом и 64 Гб встроенной памяти.

Ранее в TENAA были замечены смартфоны JAT-AL00, JAT-TL00 и JAT-L29, которые позднее источники связали с Honor 8A. Ожидается, что Honor 8A будет оснащен 6,088-дюймовым экраном разрешением HD+, 8-ядрерным 2,3 ГГц процессором, 3 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти, 13 Мп основной и 8 Мп фронтальной камерами. ОС – EMUI поверх Android 9 Pie.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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