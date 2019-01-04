Слухи: Раскрыты спецификации Samsung Galaxy M30

04.01.2019, MForum.ru

Смартфоны серии Samsung Galaxy M все чаще мелькают в новостях и, если верить слухам, их дебют состоится уже в этом месяце. Ранние утечки раскрыли подробности о Galaxy M10 и M20, а теперь пришла очередь Galaxy M30.

По данным источника Samsung Galaxy M30 получит аккумулятор емкостью 5000 мАч и дисплей диагональю 6,38 дюйма. Ожидается, что экран получит вырез Infinity-U, а его разрешение составит 2220х1080 точек. На тыловой панели Samsung Galaxy M30 разместятся 3 камеры (13+5+5 Мп), а разрешение фронтальной камеры составит 16 Мп. Габаритные размеры 159 х 75,1 мм, при толщине 8,4 мм. Данных об аппаратной платформе источник не раскрыл, но ранее в Geekbench появилась информация о Exynos 7885.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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