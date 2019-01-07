Телеком: CES2019: Улыбнитесь, вас снимает дверной замок

07.01.2019, MForum.ru

Компания Lubn Inc., разработчик решений для автономизации управления собственностью и смарт-замков, показала на CES 2019 смарт-замок с LTE-подключением и поддержкой функции визуальной аутентификации.

В основе нового смарт-замка с LTE-подключением - встроенная цифровая камера, которая способна распознавать QR-код на экране мобильного устройства. QR-коды управляющий собственностью может выдавать гостям для получения временного доступа к тому или иному помещению. Замок также фотографирует посетителя в момент, когда тот открывает помещение, и отправляет это фото на мобильное устройства менеджера, для этого замок подключен к сети LTE. Благодаря такому подходу, можно убедиться, что в помещение входит тот гость, которому был предоставлен QR-код. Также подключенность замка к сети LTE позволяет обеспечить работу еще некоторых функциональностей, в частности, менеджер может дистанционно открывать помещение.

В компании Lubn стремятся обеспечить прозрачность и автоматизировать процесс управления собственностью, повышая уровень доверия между управляющим собственностью и гостями.

В Lubn разработали веб-приложение, которое позволяет менеджерам или владельцам дистанционно управлять доступом гостей в различные помещения, а также обеспечивает возможность отслеживания взаимодействия гостей с замками, создавая профиль каждого гостя на основе собранных данных. Цель сбора информации - обеспечить управляющему возможность принятия обоснованных бизнес-решений.

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теги: IoT LTE смарт-замок

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