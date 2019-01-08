Анонсы: Honor 8A представлен официально

MForum.ru
08.01.2019,
Компания Huawei выпустила обновленный вариант самого доступного смартфона линейки Honor – Honor 8A. Новика, относящаяся к модельному ряду 2019 года, вобрала в себя все актуальные тренды, включая экран с U-образным вырезом под фронтальную камеру.
Основа аппаратной платформы Honor 8A – чипсет MediaTek Helio P35, в состав которого входит 8 процессорных ядер Cortex A53, 4 из которых работают на частоте 1,8 ГГц, а оставшиеся 4 – на частоте 2,3 ГГц. Графическая часть чипа представлена ускорителем Imagination Technologies PowerVR GE8320. Выпускается MediaTek Helio P35 по нормам 12 нм технологического процесса.
Диагональ экрана Honor 8A – 6,01 дюйма при разрешении 1560х720 точек (19,5:9). Объем ОЗУ – 3 Гб, встроенной памяти – 32/64 Гб с возможностью расширения картами microSD объемом до 512 Гб. Камеры одиночные: тыловая 13 Мп с PDAF-фокусировкой, разрешение фронтальной составляет 8 Мп. Емкость аккумулятора – 3020 мАч, функция быстрой зарядки не предусмотрена.
Впрочем, с учетом сегмента, на который нацелена новинка, эти характеристики вполне неплохи. ОС - Android 9 Pie с EMUI 9. На китайском рынке Honor 8A с 32 Гб встроенной памяти можно купить за 799 юаней, с 64 Гб – за 999 юаней. Таким образом, российская цена Honor 8A вполне уложиться в рамки 10 тысяч рублей. Напомню, официальная цена Honor 7A составляет 7490 рублей.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
03.01. [Новинки] Слухи: Honor 8A представят 8 января / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Объявлены новые цены на смартфоны Samsung и Apple / MForum.ru
28.12. [Новинки] Слухи: Moto P40 получит круглый вырез под фронтальную камеру / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Honor View 20 с 48 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
25.12. [Новости компаний] Телеком: Смартфоны в кредит - тренд 2018 на примере Билайн / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Blackview BV5500 – «крепыш» за $90 / MForum.ru
08.01. [Новинки] CES 2019: Официально представлены Alcatel 1X (2019) и Alcatel 1C (2019) / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Honor 8A представлен официально / MForum.ru
08.01. [Новинки] Это интересно: Hibom HB01 – смартфон для стримминга / MForum.ru
04.01. [Новинки] Анонсы: Huawei представил Y5 Lite с Android Oreo (Go Edition) на борту / MForum.ru
04.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Samsung Galaxy M30 / MForum.ru
03.01. [Новинки] Слухи: Honor 8A представят 8 января / MForum.ru
03.01. [Новинки] Слухи: Motorola P40 оснастят чипсетом Snapdragon 675 / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Объявлены новые цены на смартфоны Samsung и Apple / MForum.ru
28.12. [Новинки] Слухи: Moto P40 получит круглый вырез под фронтальную камеру / MForum.ru
27.12. [Новинки] Слухи: Realme A1 готовится к анонсу / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Honor View 20 с 48 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
26.12. [Новинки] Слухи: В России сертифицировано несколько новых моделей Nokia / MForum.ru
25.12. [Новинки] Анонсы: Cubot X19 получил Helio P23, Android Pie и градиентную окраску / MForum.ru
25.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Play представлен официально / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: Infinity N11 и Infinity N12 — первые смартфоны Micromax с вырезом в экране / MForum.ru
24.12. [Новинки] Слухи: Huawei представит Power Bank с поддержкой 40W SuperCharge / MForum.ru
21.12. [Новинки] Анонсы: Детские смарт-часы Honor K2 Kids Smartwatch представлены официально / MForum.ru
21.12. [Новинки] Анонсы: Meitu V7 Tonino Lamborghini Limited Edition оценен в $1580 / MForum.ru
20.12. [Новинки] Анонсы: HOMTOM C2 оценили в $89,99 / MForum.ru