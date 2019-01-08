Анонсы: Honor 8A представлен официально

08.01.2019, MForum.ru

Компания Huawei выпустила обновленный вариант самого доступного смартфона линейки Honor – Honor 8A. Новика, относящаяся к модельному ряду 2019 года, вобрала в себя все актуальные тренды, включая экран с U-образным вырезом под фронтальную камеру.

Основа аппаратной платформы Honor 8A – чипсет MediaTek Helio P35, в состав которого входит 8 процессорных ядер Cortex A53, 4 из которых работают на частоте 1,8 ГГц, а оставшиеся 4 – на частоте 2,3 ГГц. Графическая часть чипа представлена ускорителем Imagination Technologies PowerVR GE8320. Выпускается MediaTek Helio P35 по нормам 12 нм технологического процесса.

Диагональ экрана Honor 8A – 6,01 дюйма при разрешении 1560х720 точек (19,5:9). Объем ОЗУ – 3 Гб, встроенной памяти – 32/64 Гб с возможностью расширения картами microSD объемом до 512 Гб. Камеры одиночные: тыловая 13 Мп с PDAF-фокусировкой, разрешение фронтальной составляет 8 Мп. Емкость аккумулятора – 3020 мАч, функция быстрой зарядки не предусмотрена.

Впрочем, с учетом сегмента, на который нацелена новинка, эти характеристики вполне неплохи. ОС - Android 9 Pie с EMUI 9. На китайском рынке Honor 8A с 32 Гб встроенной памяти можно купить за 799 юаней, с 64 Гб – за 999 юаней. Таким образом, российская цена Honor 8A вполне уложиться в рамки 10 тысяч рублей. Напомню, официальная цена Honor 7A составляет 7490 рублей.