Анонсы: Представлен Redmi Note 7 с 48 Мп камерой

10.01.2019, MForum.ru

Компания Xiaomi официально представила смартфон Redmi Note 7. Новинка стала первым смартфоном линейки Redmi, где название линейки превратилось в собственный суббренд. Кроме того, Redmi Note 7 стал первым смартфоном Xiaomi с 48 Мп камерой.

Redmi Note 7 оснащен 6,3-дюймовым IPS LTPS дисплеем разрешением 2340х1080 точек, яркостью 450 кд/кв.м, контрастностью 1500:1 и цветовым охватом 84% цветового пространства NTSC. Толщина боковых рамок 1,95 мм. «Сердцем» новинки стал чипсет Snapdragon 660 дополненный 3/4/6 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти и аккумулятором емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Разрешение фронтальной камеры Redmi Note 7 — 13 Мп. Тыловая камера построена на базе 48 Мп сенсора Samsung GM1 (размер 1/2 дюйма, пиксели 1,8 мкм, апертура объектива f/1.8) дополненного 5 Мп модулем. Также отметим, что помимо порта USB Type C новинка сохранила 3,5 мм аудиоразъем. Выпускаться Redmi Note 7 будет в трех цветах: черном, синем и красном, причем два последних имеют градиентную заднюю панель. Цена устройства в конфигурации 3+32 Гб составляет 999 юаней, 4+64 Гб — 1199 юаней, 6+64 Гб — 1399 юаней.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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