Микроэлектроника: Сайты участников рынка. Ангстрем

MForum.ru
14.01.2019,
Практически у любого предприятия, которое занимается производством полупроводников в России или имеет непосредственное отношение к рынку микроэлектроники, есть сайт. Качество и дизайн этих сайтов весьма различается. Интересно сравнить сайты по такому критерию, как представленность на них новостной информации о деятельности предприятий и учреждений, новостей об их продукции, участии в различных встречах и так далее. Сегодняшний обзор сайта зеленоградской компании Ангстрем открывает цикл публикаций, посвященных этой теме.
Чем занимается компания: разработка и производство полупроводниковых изделий - от транзисторов до микроконтроллеров и микропроцессоров. Есть компетенции в силовой электронике, в частности, в области транзисторов средней и большой мощности.
Главная страница сайта выглядит современно
Новости находятся на первой странице сайта, они представлены в виде виджета, отображающего 4 блока по 4 новости.
В составе новостного потока: информация о договорной активности компании, успешных сертификациях, новости, посвященные разработкам компании, ее продуктам и решениям, участии Ангстрем в выставках, праздновании важных для компании событий. А вот новостей о финансовых и операционных итогах деятельности компании не нашлось.
Всего за 2018 год опубликовано 13 новостей. Если говорить о текущей средней PR-активности в отрасли, это сравнительно высокий показатель.
Есть и раздел "Новости", в нем можно найти архив новостей компании, начиная с июня 2015 года. Кроме того, здесь можно подписаться на получение новостей компании - редкая опция для сайтов российских предприятий микроэлектроники.
Ссылка "Пресс-центр" на главной странице - "битая", при нажатии на нее:
попадаем на страницу
Вердикт: несмотря на отдельные недочеты, в целом сайт "Ангстрем" можно отнести к действующим и сравнительно активным в новостном плане.
На MForum.ru можно найти информационную карточку, посвященную "Ангстрем" - на ней также собираются интересные новости, касающиеся компании.
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теги: PR PR-активность Ангстрем микроэлектроника полупроводники сайт
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© Алексей Бойко,
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