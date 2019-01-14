Микроэлектроника: Сайты участников рынка. Ангстрем-Т

MForum.ru
14.01.2019,
Практически у любого предприятия, которое занимается производством полупроводников в России или имеет непосредственное отношение к рынку микроэлектроники, есть сайт. Качество и дизайн этих сайтов весьма различается. Интересно сравнить сайты по такому критерию, как представленность на них новостной информации о деятельности предприятий и учреждений, новостей об их продукции, участии в различных встречах и так далее. Обзор сайта зеленоградской компании Ангстрем-Т продолжает цикл публикаций, посвященных теме.
Чем занимается компания.
В 2018 году позиционирует себя как foundry. Отмечает уникальность компетенций в области высокочастотных АЦП с низким потреблением энергии (low-power). 130 человек в R&D, занимаются разработкой IP-библиотек, есть 60 своих IP-блоков (половина в 90 нм, половина в 250 нм), 10 дизайн-центров. Патенты российские.
Есть проблемы из-за санкций, поскольку сверхчистая химия, оборудование, расходники, пластины, фотошаблоны - все импортное. Есть проблемы с запуском в эксплуатацию ранее закупленного зарубежного производственного оборудования, дрезденской фабрики AMD, - пока это оборудование лежало на складах, часть его пришла в негодное или некомплектное состояние. Кроме того, у компании сменился номинальный владелец - в декабре 2018 года 100% голосующих акций перешли в распоряжении ВЭБ.
Главная страница сайта выглядит современно:
Ссылка с главной страницы “Смотреть все” ведет на раздел “Пресс-центр”, где можно познакомиться с подборкой новостей компании за период с 2014 года.
Это новости об испытаниях изделий, отгрузке готовых изделий, участии в отраслевых встречах, подписании отдельных контрактов, взаимодействии с дизайн-центрами, о социальных мероприятиях компании.
Всего в 2018 году вышло 11 новостей.
На сайте есть RSS рассылка, а вот возможности подписки на получение пресс-релизов найти не получилось. С 2012 по 2016 год пополнялась фотогалерея компании, но более свежих фотографий нет.
Зато есть раздел “СМИ о нас”, который в 2018 году пополнили четыре публикации. Немного.
Вердикт: в целом сайт "Ангстрем-Т" можно отнести к действующим и сравнительно активным в новостном плане.
На MForum.ru можно найти информационную карточку, посвященную "Ангстрем-Т" - на ней также собираются интересные новости, касающиеся компании.
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теги: PR PR-активность Ангстрем-Т микроэлектроника полупроводники сайт
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© Алексей Бойко,
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