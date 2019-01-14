Это интересно: Дешевых Xiaomi Mi ждать больше не стоит

14.01.2019, MForum.ru

Бренд Mi от Xiaomi всегда позиционировался как высококлассные смартфоны, а более доступным моделям была посвящена серия Redmi. Но в последнее время мы видели, как флагманские телефоны Mi во время рекламных акций продавались по удивительным скидкам.

К примеру, в настоящее время XIaomi проводит новогоднюю акцию, которая снижает цену Mi 8 до 2099 юаней ($ 310) за базовую модель. Но, такие удивительные предложения от бренда Mi могут скоро закончиться. О чем и намекнул директор по продукции Xiaomi Ван Тенг Томас в недавнем посте Weibo.

Он отвечал на сообщение поклонника бренда, который превозносил новые Redmi Note 7 и Mi 8 как два самых экономичных телефона Xiaomi, которые стоит купить. В ответ Ван Тенг Томас намекнул, что после выделения Redmi в полноценный суббренд таких сумасшедших дешевых предложений больше не будет, а бренд Mi станет более дорогим.

Xiaomi всегда настаивала на том, что она не будет увеличивать рентабельность своих телефонов выше 5%, но после выхода компании на публичный рынок возникли сомнения, как компания будет поддерживать низкие цены на свои телефоны и при этом получать некоторую прибыль для инвесторов.

Эту публикацию можно рассматривать с двух разных точек зрения. Во-первых, компания хочет распродать Mi 8 как можно скорее, до анонса Mi 9. Во-вторых, наконец определена модель позиционирования бренда Mi, под которым больше не будут продаваться дешевые флагманы. Таким образом, новый Mi9 будет заметно дороже. С другой стороны, у любителей недорогих устройств остается бренд Redmi, с его очень низкой ценой.