Это интересно: Дешевых Xiaomi Mi ждать больше не стоит

MForum.ru
14.01.2019,
Бренд Mi от Xiaomi всегда позиционировался как высококлассные смартфоны, а более доступным моделям была посвящена серия Redmi. Но в последнее время мы видели, как флагманские телефоны Mi во время рекламных акций продавались по удивительным скидкам.
К примеру, в настоящее время XIaomi проводит новогоднюю акцию, которая снижает цену Mi 8 до 2099 юаней ($ 310) за базовую модель. Но, такие удивительные предложения от бренда Mi могут скоро закончиться. О чем и намекнул директор по продукции Xiaomi Ван Тенг Томас в недавнем посте Weibo.
Он отвечал на сообщение поклонника бренда, который превозносил новые Redmi Note 7 и Mi 8 как два самых экономичных телефона Xiaomi, которые стоит купить. В ответ Ван Тенг Томас намекнул, что после выделения Redmi в полноценный суббренд таких сумасшедших дешевых предложений больше не будет, а бренд Mi станет более дорогим.
Xiaomi всегда настаивала на том, что она не будет увеличивать рентабельность своих телефонов выше 5%, но после выхода компании на публичный рынок возникли сомнения, как компания будет поддерживать низкие цены на свои телефоны и при этом получать некоторую прибыль для инвесторов.
Эту публикацию можно рассматривать с двух разных точек зрения. Во-первых, компания хочет распродать Mi 8 как можно скорее, до анонса Mi 9. Во-вторых, наконец определена модель позиционирования бренда Mi, под которым больше не будут продаваться дешевые флагманы. Таким образом, новый Mi9 будет заметно дороже. С другой стороны, у любителей недорогих устройств остается бренд Redmi, с его очень низкой ценой.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
10.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Redmi Note 7 с 48 Мп камерой / MForum.ru
03.01. [Новинки] Слухи: Motorola P40 оснастят чипсетом Snapdragon 675 / MForum.ru
25.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Play представлен официально / MForum.ru
18.12. [Краткие новости] Телеком: Чипсеты LTE. Апдейт за ноябрь, данные GSA / MForum.ru
13.12. [Новости компаний] Телеком: Samsung закрывает завод в Китае / MForum.ru
14.01. [Новинки] Это интересно: Дешевых Xiaomi Mi ждать больше не стоит / MForum.ru
14.01. [Новинки] Это интересно: HMD Global возродит Nokia N9 / MForum.ru
11.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S10 представят 20 февраля / MForum.ru
10.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Redmi Note 7 с 48 Мп камерой / MForum.ru
10.01. [Новинки] Анонсы: Doogee представила модульный смартфон S90 / MForum.ru
09.01. [Новинки] CES 2019: Lenovo представила умный будильник с динамиком и Google Assistant / MForum.ru
09.01. [Новинки] CES 2019: HiSense U30 — смартфон на Snapdragon 675 с круглым вырезом в экране / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Blackview BV5500 – «крепыш» за $90 / MForum.ru
08.01. [Новинки] CES 2019: Официально представлены Alcatel 1X (2019) и Alcatel 1C (2019) / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Honor 8A представлен официально / MForum.ru
08.01. [Новинки] Это интересно: Hibom HB01 – смартфон для стримминга / MForum.ru
04.01. [Новинки] Анонсы: Huawei представил Y5 Lite с Android Oreo (Go Edition) на борту / MForum.ru
04.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Samsung Galaxy M30 / MForum.ru
03.01. [Новинки] Слухи: Honor 8A представят 8 января / MForum.ru
03.01. [Новинки] Слухи: Motorola P40 оснастят чипсетом Snapdragon 675 / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Объявлены новые цены на смартфоны Samsung и Apple / MForum.ru
28.12. [Новинки] Слухи: Moto P40 получит круглый вырез под фронтальную камеру / MForum.ru
27.12. [Новинки] Слухи: Realme A1 готовится к анонсу / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Honor View 20 с 48 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
26.12. [Новинки] Слухи: В России сертифицировано несколько новых моделей Nokia / MForum.ru