Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy A90

MForum.ru
16.01.2019,
Некоторое время назад появилась информация, что компания Samsung работает над смартфонами Galaxy A30 и Galaxy A50. Однако, это не единственные устройства серии — в портфолио Samsung компанию им составят Galaxy A70 и Galaxy A90.
Ожидается, что Samsung Galaxy A90, с модельным номером SM-A905F, может стать приемником Galaxy A9 (2018). В продаже этот аппарат появится в черном, серебристом и золотистом цветах. Объем встроенной памяти составит 128 Гб, объем ОЗУ — 6 либо 8 Гб. Также в активе новинки ожидается дисплей с соотношением сторон 18,5:9. Информации о том, что это будет экран Infinity O (с круглым вырезом) пока нет. Остальные подробности не раскрываются. Но не исключено что Samsung Galaxy A90 оснастят связкой из 4-х модулей камер на задней панели, а Galaxy A50, A70 и A90 получат встроенные в экран дактилоскопические сенсоры. Анонс новинок ожидается уже во 2 квартале текущего года.
© Антон Печеровый,
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