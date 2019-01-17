Слухи: Xiaomi Mi 9 замечен на рендерах

17.01.2019, MForum.ru

Компания Xiaomi активно стимулирует людей раскупать остатки запасов смартфона Mi8 и готовится к анонсу Xiaomi Mi 9. Информации о дате анонса новинки пока нет, но с большой долей вероятности она может быть представлен 24 февраля.

По части спецификаций известно о 6,4-дюймовом дисплее с U-образным вырезом под фронтальную камеру и встроенным дактилоскопическим сенсором, чипсете Snapdragon 855 и аккумуляторе емкостью 4100 мАч с поддержкой быстрой зарядки 32 Вт. Тыловая камера строенная, с основным сенсором разрешением 48 Мп и вспомогательными сенсорами 18 и 8 Мп.

По части объемов памяти ожидаются базовый вариант с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти и премиальный, сочетающий 10 и 512 Гб памяти, соответственно. Впрочем, нельзя исключать и наличие середнячка 8+256 Гб.