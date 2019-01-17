Анонсы: Vivo Y91 с вырезом в экране оценен с 10 999 рупий

17.01.2019, MForum.ru

Компания Vivo на индийском рынке запустила смартфон Y91, сочетающий экран с каплевидным вырезом, сдвоенную камеру и емкий аккумулятор со довольно невысокой ценой.

Спецификации новинки включают в себя 6,22-дюймовый дисплей разрешением 1520х720 точек, чипсет MediaTek Helio P22 MT6762, 2 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти (+карты microSD до 256 Гб) и аккумулятор емкостью 4030 мАч. Тыловая камера сдвоенная, 13+2 Мп с апертурой f/2.2. Размещенная в вырезе экрана фронтальная камера построена на основе 8 Мп сенсора с апертурой f/1.8. ОС — Android 8.1 Oreo с оболочкой Funtouch OS 4.5. Выпускаться аппарат будет в двух цветах, черном Starry Black и синем Ocean Blue, оба с градиентной задней панелью.