MForum.ru
17.01.2019,
Компания Vivo на индийском рынке запустила смартфон Y91, сочетающий экран с каплевидным вырезом, сдвоенную камеру и емкий аккумулятор со довольно невысокой ценой.
Спецификации новинки включают в себя 6,22-дюймовый дисплей разрешением 1520х720 точек, чипсет MediaTek Helio P22 MT6762, 2 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти (+карты microSD до 256 Гб) и аккумулятор емкостью 4030 мАч. Тыловая камера сдвоенная, 13+2 Мп с апертурой f/2.2. Размещенная в вырезе экрана фронтальная камера построена на основе 8 Мп сенсора с апертурой f/1.8. ОС — Android 8.1 Oreo с оболочкой Funtouch OS 4.5. Выпускаться аппарат будет в двух цветах, черном Starry Black и синем Ocean Blue, оба с градиентной задней панелью.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
17.12. [Новинки] Анонсы: Vivo запустила в России официальный интернет-магазин / MForum.ru
12.12. [Новинки] Анонсы: Vivo NEX Dual Screen Edition — смартфон с двумя экранами, но без фронтальной камеры / MForum.ru
14.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Z1 Lite — середнячок за $160 / MForum.ru
13.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y95 представлен официально / MForum.ru
09.11. [Новинки] Анонсы: Vivo X21s оснащен подъэканным сканером отпечатка пальца и Snapdragon 660 / MForum.ru
17.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y91 с вырезом в экране оценен с 10 999 рупий / MForum.ru
17.01. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi 9 замечен на рендерах / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: Doogee Y8 — смартфон с вырезом в экране на $69,99 / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: Homtom C8 с градиентной панелью оценен в $85 / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy A90 / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Nokia 6.2 дебютирует в течение месяца / MForum.ru
15.01. [Новинки] Анонсы: Huawei P Smart 2019 появился в России / MForum.ru
14.01. [Новинки] Это интересно: Дешевых Xiaomi Mi ждать больше не стоит / MForum.ru
14.01. [Новинки] Это интересно: HMD Global возродит Nokia N9 / MForum.ru
11.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S10 представят 20 февраля / MForum.ru
10.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Redmi Note 7 с 48 Мп камерой / MForum.ru
10.01. [Новинки] Анонсы: Doogee представила модульный смартфон S90 / MForum.ru
09.01. [Новинки] CES 2019: Lenovo представила умный будильник с динамиком и Google Assistant / MForum.ru
09.01. [Новинки] CES 2019: HiSense U30 — смартфон на Snapdragon 675 с круглым вырезом в экране / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Blackview BV5500 – «крепыш» за $90 / MForum.ru
08.01. [Новинки] CES 2019: Официально представлены Alcatel 1X (2019) и Alcatel 1C (2019) / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Honor 8A представлен официально / MForum.ru
08.01. [Новинки] Это интересно: Hibom HB01 – смартфон для стримминга / MForum.ru
04.01. [Новинки] Анонсы: Huawei представил Y5 Lite с Android Oreo (Go Edition) на борту / MForum.ru
04.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Samsung Galaxy M30 / MForum.ru