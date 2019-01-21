Слухи: Живые фото Moto G7 Power подтвердили спецификации и цену

21.01.2019, MForum.ru

В интернете появились живые фото смартфона Moto G7 Power сделанные в одном из бразильских магазинов. Таким образом, до анонса новинки осталось совсем немного времени.

Ожидается, что Moto G7 Power получит 6,2-дюймовый дисплей разрешением HD+ с вырезом в верхней части, где разместятся 8 Мп фронтальная камера и разговорный динамик. Основа аппаратной части новинки — чипсет Snapdragon 632 с 8-ядерным процессором. Объем ОЗУ — 3 Гб, встроенной памяти — 32 Гб. Также будет версия с большими объемами памяти. На задней панели новинки разместится 12 Мп тыловая камера, там же находится дактилоскопический сенсор с логотипом Motorola. Судя по фото материал задней панели — стекло. Цена Moto G7 Power на бразильском рынке составит $370, что на $130 выше чем ожидаемая европейская цена. Впрочем, в Бразилии все смартфоны стоят дорого. Анонс смартфонов семейства Moto G7 ожидается 7 февраля.